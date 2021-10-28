谷歌 Android 12L 为折叠屏优化，三星 Galaxy Z Fold3 5G 将率先搭载

IT之家 10 月 28 日消息，谷歌今日发布了 Android 12L，这是专为大屏设备优化的 Android 12 特殊版本。Android 12L 代表了可折叠设备、平板电脑和大屏幕 Android 设备向前迈出的一大步，通知和锁屏的两列布局、改进的多任务处理体验等功能。

尽管 Android 12L 要到 2022 年第一季度才会公开发布，但谷歌表示，许多 Android 12L 功能将“很快”出现在三星 Galaxy Z Fold3 5G 上。

谷歌在演示中表示：“对于可折叠设备，您会看到许多这些功能，包括即将在三星 Galaxy Z Fold3 5G 中推出的 Activity Embedding。”

根据谷歌官网的描述信息，“Activity Embedding 可以让手机一次显示多个 Activity（例如 List-Detail）来利用大屏幕的额外显示区域，并且几乎不需要重构 App。”

开发人员可以使用 XML 配置文件或 Jetpack WindowManager API 调用来确定如何显示 Activity—— 并排或堆叠。

IT之家了解到，三星将很快为 Galaxy Fold3 5G 发布基于 Android 12 的 One UI 4 测试版。测试版可能会包含一些 Android 12L 功能。除了 Galaxy Z Fold3 5G，联想 P12 Pro 等平板设备也将率先搭载。