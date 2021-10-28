苹果新款 MacBook Pro 14/16 耳机孔详解：阻抗自适应，最高 96kHz 采样率

IT之家 10 月 28 日消息，据外媒 MacRumors 消息，苹果今日发布了最新文档，对 2021 款 MacBook Pro 14/16 笔记本的 3.5mm 耳机孔进行详解。两款笔记本的耳机孔，均支持阻抗自适应功能，可以识别耳机阻抗，自动调整输出电平，方便适配专业的高阻头戴式耳机。

文档中表示，3.5mm 耳机孔还支持直流负载检测功能。笔记本内置的 DAC 音频芯片，支持 96kHz 音频采样率。

具体来看，当耳机孔接入小于 150Ω 阻抗的耳机时，耳机插孔会提供最高 1.25V RMS 电平输出。对于 150Ω 至 1KΩ 阻抗的耳机，会提供最大 3V RMS 电平输出。苹果表示，这种设计，可以使用户免于单独连接耳机放大器，即可推动专业高阻耳机。外加高品质的 DAC 芯片，用户可以享受高保真、高解析的音频。

IT之家了解到，苹果此前的 MacBook 系列笔记本并没有搭载自适应阻抗功能。全新的 MacBook 14/16 笔记本，还搭载了“录音棚级别的”三麦克风阵列，具有定向波束成形技术。此外，产品还配备六扬声器系统，具有独立的高低频单元，提升了低频下潜能力以及高频细节，并支持空间音频技术。

苹果表示，“2021 款 MacBook Pro 14/16 将提供笔记本产品中最高的音频输出质量。”