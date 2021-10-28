英特尔联手谷歌云开发新型数据中心芯片，将对外进行售卖

10 月 28 日消息，据媒体报道，英特尔已联手谷歌云开发了一种新型数据中心芯片，这种新芯片名为 Mount Evans，被谷歌和英特尔称为“基础设施处理单元”（IPU），将出售给谷歌以外的其他公司。

据报道，英特尔并不是唯一一家生产基础设施芯片的厂商，英伟达和 Marvell 也提供类似但略有不同的产品。

英特尔是为数不多的既设计又制造自己芯片的半导体公司之一。数十年来，该公司在制造最小、最快的计算芯片技术方面一直处于领先地位，但如今它已将领先优势输给了台积电和三星。如今，该公司正在扩大新的代工业务，以在 2025 年前追赶上台积电和三星电子等竞争对手。

当地时间周三，英特尔发布了新的个人电脑（PC）芯片，即第 12 代英特尔酷睿芯片，代号为 Alder Lake。该公司表示，该产品线最终将包括 60 种不同的芯片，用于不同制造商的 500 种型号的 PC，其中包括超薄笔记本电脑、游戏本等。

在公共云市场，谷歌云是仅次于亚马逊云服务和微软 Azure 的第三大云计算提供商。谷歌为谷歌云设定了目标，即在 2023 年之前击败其竞争对手微软 Azure 和亚马逊云服务。

近日，媒体报道称，日本数字厅已选择亚马逊云服务（AWS）和谷歌云平台作为其全国性云计算项目的首批服务提供商。