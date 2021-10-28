创今年交易价格之最：“IT.com”域名 380 万美元售出

IT之家 10 月 28 日消息，根据资深域名经纪人 James Booth 发布的消息，他在之前已经完成了关于 IT.com 域名的转让出售，这笔交易价格为 380 万美元，其交易价格超过了今年之前的 Hippo.com（330 万美元）域名，成为今年目前为止交易额最高的一次域名转让。双字母域名长期以来一直位于所有域名的前排，其因稀缺性和极高的价格使绝大多数人都无法企及。

今年 5 月 29 日，外媒 jamesnames 报道称，英国通讯公司 Intis Telecom 在当时购买到了 IT.com 域名，该家公司于 2009 年成立，总部位于英国伦敦，是一家为商业用户提供 SMS 信息推广的电信公司，可以让商业用户投放 SMS 广告并与其客户互动，目前在全球拥有数千名客户。当时并没有对外透露具体的交易金额，对外只说这是一笔七位数的交易。

IT之家了解到，如上图显示，现阶段在浏览器中输入“IT.com”将跳转到一个域名为“get.it.com”的二级网站，并显示 Intis Telecom 将于 11 月 1 日开始提供“XX.it.com”等子域名的出售服务。Intis Telecom 曾经还在 2020 年以 235007 美元的价格购买了 IT.co.uk 域名。