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微软商城双 11 钜惠：Surface 主机低至 7.8 折，最高优惠 4298 元

2021/10/28 17:41:48 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家 10 月 28 日消息 微软中国官方商城双 11 钜惠开启，指定机型 24 期免息分期，Surface 主机以旧换新最高补贴 600 元，全场 30 天价保，点此前往

・ 全新升级 Surface Pro 8 / Go 3 新品上线预售

  • Surface Pro 8 新品预售，赠微软定制遮阳伞，指定机型教育折扣享 9 折：点此前往

  • Surface Go 3 新品预售，赠微软定制遮阳伞，指定机型教育折扣享 9.5 折：点此前往

・ Surface 主机低至 7.8 折

  • Surface Pro 7 指定机型 78 折起，最高优惠 2683 元，下单赠内胆包 + 钢化膜 + 五合一扩展坞 + 128GB TF 卡：点此前往

  • Surface Laptop 4 指定机型 9 折起，最高优惠 1349 元，下单赠七合一扩展坞，配件再享 8 折：点此前往

  • Surface Pro X 指定机型优选套餐配件 8 折，下单赠内胆包 + 钢化膜 + 四合一扩展坞：点此前往

  • Surface Laptop 3 指定机型 8 折起，最高优惠 3818 元，下单赠内胆包 + 六合一扩展坞，配件再享 8 折：点此前往

  • Surface Laptop Go 指定机型 87 折起，最高优惠 896 元，下单赠内胆包 + 钢化膜 + 五合一扩展坞：点此前往

  • Surface Book 3 指定机型 8 折起，最高优惠 4298 元，下单赠内胆包 + 钢化膜 + 65W 氮化镓快充头，配件再享 8 折：点此前往

・部分优惠专区

  • 认证翻新专区：官方品质，值得信赖，两年质保，售后无忧：点此前往

  • 企业购专区：Surface 商用版上新，企业采购享优惠，另有教育机构专供机型：点此前往

  • 教育优惠专区：Surface 主机 9 折起，指定机型叠享 24 期免息及礼赠，高校师生购机专享：点此前往

・ 精选 Xbox & 配件

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关键词：微软SurfaceXbox

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