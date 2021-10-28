微软商城双 11 钜惠：Surface 主机低至 7.8 折，最高优惠 4298 元

IT之家 10 月 28 日消息 微软中国官方商城双 11 钜惠开启，指定机型 24 期免息分期，Surface 主机以旧换新最高补贴 600 元，全场 30 天价保，点此前往。
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认证翻新专区：官方品质，值得信赖，两年质保，售后无忧：点此前往
企业购专区：Surface 商用版上新，企业采购享优惠，另有教育机构专供机型：点此前往
教育优惠专区：Surface 主机 9 折起，指定机型叠享 24 期免息及礼赠，高校师生购机专享：点此前往
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