索尼推出旗舰家庭影音系统 HT-A9/A7000，售价 14990/9490 元，支持 360 空间声场技术

IT之家 10 月 28 日消息，索尼今日于北京召开家庭音频新品发布会，发布旗下旗舰级家庭影音系统 HT-A9 和 HT-A7000。两款影音产品均支持 360 空间声场映射技术，且均通过了 Hi-Res 和 Hi-Res 无线认证。

索尼 HT-A9 为一个解码控制机台搭配四只音响的组合，设备之间采用无线连接。通过每只音响内置的 2 颗麦克风可以检测出音响到天花板之间的距离以及各个音箱之间的距离，再利用墙壁和天花板的声音反射，可以营造出 7.1.4 声道音效的环绕声场。

HT-A9 的音响音腔内部也经行了优化，在音响顶部向上发声的扬声器和前置的全频扬声器都使用了索尼自家的空间平衡扬声器单元，可进一步扩大扬声器的振膜面积并呈现出更丰富的低音，并保证了声压以及外放声音的清晰度。整套配置辅以 19 毫米高解析度高频单元协同工作，可再现清晰且自然的声音。HT-A9 支持杜比全景声和 DTS:X，且支持蓝牙和 WiFi 连接，内置索尼数字声音增强引擎进阶版（DSEE Extreme TM）技术，可以提升数字音频品质。

另外一款新品 HT-A7000 则为一只家庭影音用回音壁，配备了 2 进 1 出 HDMI 接口的“一体型 7.1.2 声道”，整体使用 7 个低失真空间平衡扬声器，采用正面五个顶部两个的排列方式组成了该款回音壁的前置声场和顶部声场。

同时 HT-A7000 和 HT-A9 相似，利用天花板反射的声音效果来为消费者提供声临其境的音效感受。

HT-A7000 无需精准摆放，可通过自动声场优化功能测量房间的高度和宽度进行自适应的空间音效优化。HT-A7000 拥有一个 HDMI 输入输出 eARC）接口，兼容 8K HDR 以及 4K120 帧画面的杜比视界，并拥有一个 USB 接口、一个光纤以及一个模拟输入接口。

IT之家了解到，目前两款产品均已在索尼中国官方网上商城及 Sony Store 线下店开启预售，其中 HT-A9 将于 12 月 8 日正式开售，售价为人民币 14990 元。而 HT-A7000 将于 11 月 28 日正式开售，售价为人民币 9490 元。