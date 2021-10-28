腾讯《极品飞车 ONLINE》代理到期，将于 2022 年 1 月 27 日 11 点停运

IT之家 10 月 28 日消息，《极品飞车 ONLINE》官方发布公告，由于腾讯与《极品飞车 ONLINE》游戏开发商的代理协议即将到期，经与开发商友好协商后遗憾地宣布：腾讯将于 2022 年 1 月 27 日 11 点正式停止《极品飞车 ONLINE》在中国大陆地区的运营。停运具体事项安排如下：

2021 年 10 月 27 日 11 点，停止游戏充值和新用户注册；

2022 年 1 月 27 日 11 点，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，用户无法登陆游戏；游戏官网、论坛、专属客服关闭。

游戏服务器关闭后，除法律法规另有规定或签署的协议另有约定外，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。

IT之家了解到，为表达歉意，并感谢大家的支持和理解，官方准备了补偿活动（已于 2021 年 10 月 28 日上线），届时，车手们可在《极品飞车 ONLINE》官网和游戏内找到并参与活动。该补偿活动所涉及的其他游戏的礼包同时也将作为对玩家游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。参与补偿活动的时间： 2021 年 10 月 28 日- 2022 年 1 月 26 日。一旦用户参与补偿活动，即视为对补偿/替换方案的认可。若用户未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿/替换的权利。

官方准备的补偿内容为《FIFA online4》或《FIFA 足球世界》的游戏礼包，用户可提前下载游戏并创建角色，以备能够正常参与活动并接收奖励。

《极品飞车 ONLINE》是 EA 首尔工作室 SPEARHEAD 打造，采用“寒霜 3”引擎开发，由腾讯游戏代理，2016 年 4 月 19 日在中国大陆地区发布的游戏。