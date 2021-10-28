【IT之家评测室】荣耀 X30i 手机体验：轻薄先行美学紧追

根据中国信通院发布的 2021 年 8 月国内手机市场运行分析报告，8 月中国大陆手机出货量为 2430.6 万部，同比下降 9.7%，环比下降 15.2%。但是在整体下降的大环境下，有一个品牌的增长速度却十分显著，它就是荣耀。

根据 Counterpoint 发布的最新报告称，荣耀品牌成为了 2021 年 8 月，荣耀整体的销售额环比增长了 18%，而市场份额则达到了 15%，同时跻身市场前三。

荣耀市场份额的回暖，证明了消费者对新荣耀产品实力的认可，与此同时，荣耀自身也在开拓更多产品线，加快细分市场布局的节奏。今天，荣耀就推出了全新的荣耀 X30i 手机，它主打轻薄设计和超高颜值，即通过极致的设计与均衡的体验，打动每一位追求精致轻生活的消费者。

目前，IT之家已经拿到了全新的荣耀 X30i 手机，现在就让小编和大家一起看一看，这款全新系列的首款手机体验到底如何。

一、外观设计

荣耀 X30i 的包装盒还是一贯的荣耀风格，白色为底，浅灰色的文字，方方正正，非常朴素简约。

虽然包装比较简约，但初见荣耀 X30i 本机的时候，着实惊艳了IT之家小编一眼。首先是这款荣耀 X30i 很轻很薄。它的厚度只有 7.45mm，是目前最薄的 LCD 屏 5G 手机，同时重量为 175g，握在手上十分轻盈。

在实际使用时，荣耀 X30i 轻薄的机身也为小编带来了更舒适的使用手感，日常坐地铁、吃饭、刷新闻、单手握着手机丝毫不觉得坠手，不用手机时将其放在口袋里，也不觉得坠重。

其次让小编感到惊艳的是荣耀 X30i 的手机背面。IT之家拿到的为钛空银配色的版本，这个颜色在机身背壳钻彩工艺的光影折射下，带来朦胧而内敛的美，加上磨砂材质本身迷蒙的质感，看起来让人感觉仿佛置身太空秘境。

同时，机身背面的元素也非常简洁，左上角为摄像头模块，三枚摄像头加上一枚闪光灯呈矩阵排列，看起来很有秩序感。

而背壳下方中轴线上是 HONOR Logo 字样，浅银色的光面文字，在独特的钻彩工艺映衬下还能在玻璃地面倒映出浅浅的影子，视觉上更具梦幻感。

荣耀 X30i 的中框为直角切边，只是在两边加入了细细的圆弧倒角，这让手机在视觉上会更显轻薄。

手机正面为 6.7 英寸超窄边框全视屏，左右边框达到 1.1mm，屏占比达到 93.6%，电量屏幕时的视觉观感还是比较出色的。前置摄像头为挖孔处理，位于顶部的中心。

再看手机四边的各个元素，左侧边框有 SIM 卡槽、右侧为电源键和音量键。手机顶部有听筒和麦克风，底部还有 3.5mm 耳机接口、麦克风、USB Type-C 接口和扬声器，

整体来说，荣耀 X30i 线条硬朗，和整机轻薄的走向非常契合，独特的钻彩工艺让手机的颜值更上一层楼，精致而时尚，很适合对手机外观有要求的年轻用户。

二、性能体验

爱玩是年轻消费者的特质，要让大家玩得好，足够的性能是不可少的。荣耀 X30i 采用 6nm 制程联发科天玑 810 5G 芯片，支持 5G 双卡双待。实际使用体验的过程中，IT之家尝试用荣耀 X30i 进行游戏测试，选用的游戏分别是《王者荣耀》与《和平精英》。

首先是《王者荣耀》在进行游戏前，小编将游戏画质可调的选项都调到最高，然后进行了一局大约半个小时的对战。游玩过程中，《王者荣耀》的帧率基本在 57fps-60fps 之间波动，整个游戏过程还是比较顺滑流畅的，并没有出现明显卡顿的现象。

同时游戏过程中，荣耀 X30i 对温度的控制也比较不错，进行游戏时，双手握着手机只感觉微微发热，丝毫不影响游戏体验。游戏结束后，小编测得荣耀 X30i 机身温度最高为 35.2℃。

然后是《和平精英》，在进行游戏前，IT之家同样将游戏画质各个选项调节到最高，然后进行了一局游戏。

游戏进行时，小编并没有测试详细的帧率，但是从游玩的体验来看，整个进行过程比较流畅，人物在地图上跑动、开枪等等，都没有出现掉帧的情况，可玩性是很高的。

而在游玩《和平精英》的过程中，荣耀同样实现了不错的机身温度控制，游戏进行时，手机只是有些暖手，实测最高温度为 34.1℃，同样没有影响游玩的体验。

从两款游戏的测试结果来看，荣耀 X30i 的整体性能对于日常休闲、玩玩主流的游戏来说是足够的，它的性能也许并不是顶级强悍，但如果不玩特别吃配置的游戏，那么绝对足够使用。

三、拍照表现

拍照是如今很多手机都非常关注的一个功能点，也是消费者日常使用频率最高的功能之一。荣耀 X30i 在拍照方面也拥有不错的配置，它搭载了 4800 万像素超清主摄 + 200 万感光景深镜头 + 200 万感光微距镜头的多能相机组合，搭配 800 万前置美拍，可以轻松驾驭生活中的各种生活场景。

接下来，我们不妨直接通过实拍样张来看看荣耀 X30i 的实际拍照表现到底如何。

首先看日间光线充足的环境，下面这张照片拍摄的时候为多云天气，日光不是特别强烈，可以看到荣耀 X30i 的曝光是比较准确的，色彩呈现方面偏向于还原真实，走的不是浓艳范。

然后，小编来到路边的树下，拍摄遮挡住阳光的树叶，这个场景光线对比比较强烈，考验相机的动态范围。

而从荣耀 X30i 实际成像效果来看，还是可以让人满意的。逆光的树叶纹理清晰，包括树枝背光部分的细节也是能依稀看清的，而远处的天空没有过曝，足见荣耀 X30i 在高动态范围表现方面是比较不错的。

时间来到夜里，IT之家也对荣耀 X30i 的夜间成像效果做了测试。第一个场景环境光线相对来说比较不足，但荣耀 X30i 成像的整体曝光还是够的，画面看着很明亮。同时照片上并没有发现明显可见的噪点。

当然，荣耀 X30i 还支持夜景拍照模式，打开夜景模式后，小编还是在这里拍了一张，照片效果有肉眼可见的提升。

首先，画面宽容度明显提高，灯光的高光部分有了很好的压制，细节更多了，同时画面整体的亮度和纯净度也提高了一个等级，暗部的细节也能拍出来了。

接着看下面这张照片，可以发现，到了夜间，荣耀 X30i 在色彩呈现方面开始变得偏浓艳了，绿色的树叶、灯光都要比肉眼看到的更艳丽一些，这有效提高了夜景照片的观感。

然后是人像模式，在 200 万感光景深镜头的加持下，荣耀 X30i 可以实现更好的景深效果，大家可以看下面这张照片，荣耀 X30i 对背景的虚化效果十分自然，同时人物边缘的抠图也很准确，整体拍摄效果比较出色。

除了不错的基础成像素质，荣耀 X30i 在影像方面还支持一些独特的玩法，其中给小编印象比较深刻的是微电影模式。

微电影模式中，荣耀 X30i 为用户提供了一些视频剪辑的模板，用户只需要选择系统提供的剪辑风格，然后根据提示点击按钮拍摄几段视频，即可自动生成带有字幕、音乐、转场效果、滤镜的视频故事，方便 Vlogger 们快速剪辑一些视频。

总体来说，荣耀 X30i 的影像表现就其产品定位来说还是超过IT之家的预期的，其无论白天还是夜间的拍照效果都有可圈可点之处，同时也具备丰富的拍照玩法，对于年轻爱玩的用户来说，荣耀 X30i 的影像功能还是可以满足需求的。

更多荣耀 X30i 拍照样张：

四、Magic UI 5.0 及充电续航体验

荣耀 X30i 搭载了基于 Android 11 的 Magic UI 5.0 系统，对于荣耀的老用户来说，Magic UI 是最能找回熟悉感的环节。

在 Magic UI 5.0 中，IT之家最想和大家分享的是其独特的文件管理功能。Magic UI 5.0 的文件管理中增加了“我的文件”这一类别，用户可以在这里统一管理自己的 PDF、Word、Excel、PPT 等文件。

具体来说，用户通过微信打开文件即可触发自动下载，下载完成后，当文件被打开或保存后，系统自动推送通知，通知可以让用户选择将文件保存在“我的文件”中的某个具体文件夹里。

这样一来，用户通过微信产生的文件就“有址可寻”，而不需要在海量目录中寻找。文件管理变得简单而高效。

此外，Magic UI 5.0 中还有一项值得分享的实用功能，就是个人事务中心。当你在系统日历中添加了待办事项后，该事项就会以卡片的形式出现在主屏幕上方，以非常显眼的形式提醒用户关注。并且，当重要的会议时间要到时，还可以提供一键接入会议等操作，不用再找会议的详细信息。

此外，Magic UI 5.0 还特别在隐私安全方面做了优化，启用权限最小化、透明可控、端侧处理、身份匿名、安全保护五大隐私保护原则。例如 App 权限最小化推荐可为用户推荐最小化应用安装授权设置，权限访问记录可从时间、应用和权限三个维度展示七天内 App 的权限使用记录，还有投屏消息也会被隐藏等等，从各个方面保护用户隐私。

总结来说，荣耀 X30i 搭载的 Magic UI 5.0 是兼顾效率和功能的系统，他能在出色的核心体验的基础上，进一步提升用户的生活、工作的效率。

最后我们再看看充电和续航。荣耀 X30i 标配的充电器支持 22.5W 超级快充，IT之家也做了实际的充电测试，30 分钟即可充到 52% 的电量，表现非常不错了。

续航方面，结合IT之家小编做了简单的续航测试，在电量为 100% 的情况下，先进行 30 分钟的《和平精英》游戏测试，耗电 10%，接着使用《哔哩哔哩》看了 45 分钟的在线 1080P 视频，耗电 9%。同时结合小编日常使用的体验，在正常强度下，荣耀 X30i 的续航坚持一天是没有问题的。

五、结语

作为面向追求精致轻生活消费者的产品，荣耀 X30i 的轻薄机身和高颜值给我留下了非常深刻的印象，同时在性能、拍照、还是系统日常使用体验上，这也符合追求美观的年轻消费者的需求。

总体来说，你过你对产品的轻薄设计和颜值有着非常高的要求，那么荣耀 X30i 是非常适合你的，趁着双十一的来临，可以考虑入手一下。