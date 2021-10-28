【IT之家评测室】Redmi Note 11 Pro+ 体验：120 瓦神仙秒充，同价位独步天下

今年 5 月底，Redmi 发布了 Note 10 系列产品，时隔仅仅五个月，在今年双 11 即将到来之际，Note 11 系列也正式和我们见面，也是从今年开始，Redmi Note 系列开启了一年两代的迭代策略，主要是满足越来越多元化的用户需求。

在 Note 11 系列正式发布之前，Redmi 官方进行了全方位的预热，除了价格之外配置外观基本全部揭晓，在性能部分，Note 11 系列虽然搭载了天玑 920 处理器，和前一代的天玑 1100 相比略有不足，但把外围体验拉满，比如潮流立边设计、120W 满血版闪充、AMOLED 屏幕、1 亿像素相机等等，对此，Redmi 品牌总经理卢伟冰解释，Note 10 Pro 更侧重于极致的性能体验，但也适当降低了其他器件的规格，而 Note 11 Pro 可以看作是 Note 9 Pro 的升级版，只有通过多产品迭代，和多产品同步销售的方式才能满足用户越来越多元化和差异化的需求。

从产品定位来看，Note 11 系列和 Note 10 系列更像是平行关系，也不存在 Note 11 替代 Note 10 这么一说。因此，这篇评测更多的将围绕手机本身进行体验。

Redmi Note 11 Pro+

此次 Note 11 系列共有三款产品，包括 Note 11、Note 11 Pro 以及 Note 11 Pro+，是的，Redmi Note 系列也迎来了“+”的超大杯版本，Pro + 升级了 120W 快充，15 分钟就能将 4500mAh 的电池充满，这样的顶级旗舰快充体验，是很难在一台售价低于 2K 的手机上想象的。

话不多少，下面进入评测体验环节。

第一部分：外观设计

首先是配色，这一次 Note 11 系列带来了浅梦星河、神秘黑境、迷雾森林、时光静紫四款配色，四款配色各具特色，非常符合当下年轻人的潮流审美。

IT 之家拿到的是 Note 11 Pro + 的时光静紫版本，这是一种非常柔软的紫色，后壳采用了高雾度 的 AG 磨砂工艺，质感上非常非常细腻，甚至有种类肤质的触感，且光线在磨砂机身上也形成了漫反射，不同角度下，可以看到光线是隐藏在机身里面的，不像亮面玻璃那么刺眼，温柔且细腻。

设计方面，Redmi Note 11 Pro + 采用了双面玻璃机身，屏幕玻璃采用第五代 Corning Gorilla Glass，搭配硬朗直边，这种大直边的设计非常给产品加分。

另一方面，Redmi Note 11 Pro + 全机身的 r 角均为 8.45，包括摄像头模组，因此这些平衡克制的细节设计，形成了一种很有秩序、很平静的美感，甚至毫不夸张的说，Redmi Note 11 Pro 系列的设计，很难让人联想到这是一款千元机产品。

细节方面，前后玻璃和中框之间均有一圈塑料层，这样做可以进一步降低手机衰落前后玻璃摔裂的风险，但也确实降低了整机的一体化程度，造成视觉上的割裂感；另一方面，就 IT 之家拿到的 Redmi Note 11 Pro + 时光静紫配色来说，其中框和后盖是存在一丢丢的色差的，这或许是早期工程机的原因？

当然，这么“挑”似乎对一款千元机来说有点过于严格了，无论如何，Redmi Note 11 Pro 系列的设计感是非常出众的，是一款很有质感的千元机产品。

Redmi Note 11 Pro + 机身顶部是经过了 JBL 专业调音的对称式立体声双扬声开孔（其一）、还有红外遥控和先进的 3.5mm 耳机接口。

机身底部是另外一个对称式立体声双扬声开孔和 SIM 卡槽、Type-C 插口等。

除了 JBL 专业调音的立体声双扬声之外，Redmi Note 11 Pro 系列还支持 Dolby Atmos 杜比全景声，此外，诸如 NFC、X 轴线性马达、红外遥控等功能一应俱全。

Redmi Note 11 Pro + 采用了侧边指纹识别（电源键一体），按键在中框上略微凸起，没有采用常见的下凹式设计，这一点好评，进一步保证了中框的一体化程度。

重量方面，Redmi Note 11 Pro + 重 204g，机身厚度为 8.34mm。

回到机身正面，Redmi Note 11 Pro + 搭载了 6.67 英寸三星 AMOLED 屏幕，前置打孔面积极小，采用第五代康宁大猩猩玻璃，拥有 2400 x 1080 分辨率和 120Hz 刷新率，同时采用了前后双环境光传感器，自动亮度调节更顺滑自然。

Redmi Note 11 Pro + 屏幕采用了钻石排列，因此观感上要细腻不少，此外，这块屏幕还具备 DCI-P3 广色域显示，支持息屏显示。

体验方面，除了 120Hz 高刷新率，还支持 360Hz 触控采样率，支持阳光屏以及 SGS 护眼认证等等。

第二部分：续航快充体验

Note 11 Pro+ 是 Redmi 首款支持 120 瓦快充的手机，更是市面上少有的支持 120W 快充的手机，内置等效 4500mAh（2250mAh x 2） 大电池 1 分钟充电 10%，5 分钟充电 45%，「快充加速」模式 15 分钟充至 100%。

此外，Redmi Note 11 Pro+ 采用了行业内先进的高效率电荷泵，配合 MTW 多极耳双串电芯能有效降低充电阻抗，降低温升，还通过了德国莱茵 TÜV 安全快充认证。

Note 11 Pro + 提供了「快充加速」、「默认模式」两档充电模式，其中默认模式下 19 分钟可充满手机，如果开启「快充加速」，只需要 15 分钟就能完成充电。

Note 11 Pro + 搭载的 120w 快充有多快？以 IT 之家的实测为例，1% 电量状态，插上充电头，只需要十几秒的时间，电量直接从 1% 干到 4%，快到笔者甚至都来不及做记录。充电不到一分钟的时间，电量就超过了 15%，充电 5 分钟，电量直接到达 46%，充电 7 分钟，电量达到了 61%；最后完全充满共用时 16 分钟多一点。

虽然笔者测过多台 120W 快充手机，但毫不夸张的说，在这个价位中，如此夸张的充电速度，或许只能在 Redmi 手机中见识到了。

除了快充之外，Note 11 Pro + 的续航表现也格外令人惊喜，性能模式下，30 分钟的最高亮度、最高画质《原神》游戏，竟然只耗电不足 10%。

除了天玑 920 本身的低功耗优势之外，也离不开 MIUI 的优化。

近一段时间来，伴随着 MIUI12.5 稳定版的陆续升级，大量性能优化之后体验效果是非常明显的，Note 11 Pro + 搭载了 MIUI 12.5.3.0 稳定版，就笔者的一星期体验来看，MIUI 的 UI 流畅度有了明显提升，应用的加载、后台的切换更加顺滑跟手，甚至有种熟悉的 MIUI 又回来了的感觉，希望 MIUI 团队后续继续努力，争取带来更极致的体验。

第三部分：性能体验

核心硬件部分，Note 11 Pro + 首发联发科天玑 920，还包括 LPDDR4x + UFS 2.2，搭配 VC 液冷立体散热系统。

天玑 920 发布于今年 8 月份，采用高能效 6nm 制程，与天玑 900 相比提升游戏性能 9%，支持智能显示技术和硬件级的 4K HDR 视频拍摄功能。

架构方面，包括 2 x Cortex-A78（ 2.5GHz） + 6 x A55 处理器 ，GPU 部分为 4 核心 Arm Mail-G68。网络方面支持双卡 5G 待机、双卡 VoNR 通话服务、5G 双载波聚合等，配合 MediaTek 5G UltraSave 省电技术可进一步 5G 使用体验。

在测试中，我们开启了 Note 11 Pro + 高性能模式，通过安兔兔、Geekbench4/5 以及 androbench 进行测试。

如上图所示，在安兔兔跑分中，Redmi Note 11 Pro + 达到了 49 万 +。

在 Androbench 测试中，Redmi Note 11 Pro+ 存储的顺序读取速度为 1002+MB/s，顺序写入速度为 897+MB/s，基本是 UFS2.2 的水准。

在 Geekbench4 跑分中，Redmi Note 11 Pro + 单核心 3172 分，多核心 8690 分；

在 Geekbench5 跑分中，Redmi Note 11 Pro + 单核心 650，多核心 2075；

在 3DMark 中的 Wild Life Stress Test 项目中，连续进行 20 轮的高强度测试以展现手机的散热和性能释放稳定性，Redmi Note 11 Pro + 获得了高达 99.7% 的稳定性，从测试图来看，Redmi Note 11 Pro + 在 20 轮的测试中表现始终保持稳定状态，最低循环分数也仅比最高循环分数差了 10 分，核心温度最高也仅为 38°C，这个成绩非常令人惊喜。

游戏方面，我们选择了《原神》《和平精英》《王者荣耀》三款，这也是目前最具代表性的三款手游。

首先是《王者荣耀》，Redmi Note 11 Pro + 支持该游戏的 90 帧率模式，最高画质下，一局 20 分钟左右的游戏，IT 之家测得平均帧率为 90.45，“满帧”表现。

温控方面，Redmi Note 11 Pro + 在 20 分钟的《王者荣耀》游戏中，正面最高温度 39°C，背面最高温度为 38.6°C，考虑到出色的帧率表现，这个温度表现还不错。

在《和平精英》，IT 之家这里选择了流畅画质 + 极限帧率（60FPS），实测 Redmi Note 11 Pro + 的平均帧率为 59.9FPS，接近满帧。

最后，是硬件杀手《原神》，在《原神》游戏中，Redmi Note 11 Pro + 的表现就没有像在《和平精英》里那么从容了。

我们选择了高档画质 + 60 帧，动态模糊关闭，游戏场景选择野外打怪，在 30 分钟左右的游戏中，Redmi Note 11 Pro + 的平均帧率为 32.26fps，整体表现尚可，如果想要更流畅的游戏表现，可以尝试降低一个画质，毕竟 IT 之家这里是通过高画质测试的。

第四部分：影像体验

Redmi Note 11 Pro + 搭载了 10800 万超清主摄，拥有 1/1.52 英寸超大底，九合一 2.1μm 大像素，F 1.89 光圈。超广角为 800 万，拥有 120° 超大视角 ，另外一枚则是 200 万微距相机，采用 1.75μm 大像素。

主摄 CMOS 型号为 HM2，这也是 Redmi 的老朋友了，Redmi K40 Pro+ 等手机均有搭载，在 Note 11 Pro + 上，Redmi 打磨起来自然得心用手。

需要说明一点，摄像头模组上标着 108MP 的并不是主摄，而是超广角，108MP 主摄实际上是左侧最中间那一枚。

我们直接来看样张表现：

（注：上传样张均有压缩，拍摄时已开启 AI 模式，HDR 为自动）

超广角

主摄

2X

主摄

主摄

超广角

主摄

超广角

首先是白天光线充足的情况下，这颗一亿像素的主摄在色彩上的表现比较出色，还原真实，天空部分纯净度也不错。不过在一些大光比环境下，或者是明暗差距大的地方，这颗镜头的宽容度表现还是不尽如人意的，容易出现亮的过曝的问题（比如楼下木质地板长廊部分过曝）。

另外一颗 800 万像素的超广角镜头成像素质也不错，成片的细节和色彩与主摄并没有太大差别。120° 的超大视野在拍摄时足以收录更多的信息量。

在夜晚环境下，Note 11 Pro + 样张的第一观感非常不错，暗部亮度提升明显，亮部也尽可能的克制住了光线溢出。开启 AI 模式之后，识别到夜晚场景，Note 11 Pro + 能自动开启夜景模式，之后便会启用多帧合成技术，提高亮度，降低噪点。

夜景样张：

主摄

主摄

主摄

主摄

总结：

潮流立边设计、120W 满血版闪充、AMOLED 高刷屏幕、1 亿像素相机，单从这些配置来看，Redmi Note 11 Pro + 仍是那款性价比十足的小金刚。特别是 Note 11 系列高颜值的大直边设计，让这一代产品看起来更加的精致，甚至可以说是最具设计感的一代 Redmi Note，此外，120W 的超级快充也让所有用过它的人都记忆深刻。总而言之，同档位产品中，Redmi Note 11 Pro+，乃至 Redmi Note 11 系列，仍是高具性价比的选择。

定价信息：