Epic 喜加一：精品独立冒险游戏《DARQ：完全版》免费领取

IT之家 10 月 28 日消息，新一周的 Epic 喜加一，究竟值不值得领？

《DARQ：完全版》已开启免费领取，原价 69 元，领取时间截止到 11 月 4 日 23 点，是一款包含解谜、冒险、恐怖要素的独立游戏。

《DARQ》讲述了一个男孩劳埃德的故事，他意识到他实际上是在做梦。不幸的是，梦很快变成了噩梦，所有试图醒来的努力均以失败告终。在探索潜意识最黑暗的角落时，劳埃德学会了如何通过超越物理定律和操纵梦中世界的流体构造来熬过噩梦。

IT之家了解到，该游戏此前在 Steam 平台发售，是 2015 年 Steam 绿光最受欢迎的十大游戏之一，目前在 Steam 平台的评价为“特别好评”。

《DARQ：完全版》：点此免费领取

唤醒劳埃德！

DARQ 讲述了一个男孩劳埃德的故事，他意识到他实际上是在做梦。不幸的是，梦很快变成了噩梦，所有试图醒来的努力均以失败告终。在探索潜意识最黑暗的角落时，劳埃德学会了如何通过超越物理定律和操纵梦中世界的流体构造来熬过噩梦。

飞檐走壁，隐形，难题

除了解决抗地心引力的难题，劳埃德将不得不在附近有敌人时使用隐形。他不可能在公开对抗中获胜，因为他将遇到的生物比他强大得多，速度也快得多。相反，他不得不依靠周密的计划以避免被发现。

特点

心理恐怖设定在清醒的梦中，依靠缓慢的节奏和令人毛骨悚然的气氛，而不是血腥和暴力。

独特的艺术风格和细节十足的环境供您探索

声音由 Bjørn Jacobsen 设计，他以在赛博朋克 2077 和 HITMAN 等游戏中的作品而闻名。

难题包括超越物理定律 (飞檐走壁)、操纵梦境 (移动物体、旋转房间)、收集和使用找到的物体、以及避开敌人等。

寻找隐藏的秘密（可选的，只为硬核玩家）

下周的 Epic 喜加一是模拟建造游戏《Aven Colony》，Steam 平台原价 149 元，Epic 平台尚未发布，喜欢建造类型的玩家可以留意一下。