CEO 基辛格称英特尔未来将超越摩尔定律，在芯片设计上击败苹果公司

IT之家 10 月 29 日消息，据 9to5 Mac 报道，英特尔 CEO 基辛格（Pat Gelsinger) 对该公司在芯片设计方面超越苹果的巨大领先优势的机会一直有些乐观，现在他声称，英特尔将通过超越摩尔定律来实现这一目标。

摩尔定律是由英特尔联合创始人 Gordon Moore 于 1965 年提出的。

“微芯片上的晶体管数量大约每两年增加一倍，但计算机的成本却减少了一半。”

这一预测已被证明是非常准确的，即使在过去几年里，这一速度有所放缓。应该指出的是，这并非自然科学定律，它一定程度揭示了信息技术进步的速度。IT之家获悉，摩尔定律并不是说发展的速度是基于芯片设计或制造中的任何内在因素，而是基于在任何特定时间制造什么才是最经济的。

然而，CNET 报道说，Pat Gelsinger 认为英特尔可以超越摩尔定律，这就是它将赶超苹果在芯片设计方面的巨大领先优势。

“摩尔定律还活着，”Pat Gelsinger 在该公司的在线创新活动上说。“今天我们预测，我们将在未来十年内保持甚至超越摩尔定律的速度...... 我们作为摩尔定律的领导者，将在创新的道路上坚持不懈地努力。” 这是一个大胆的声明，来自一家在过去五年左右的时间里努力推进其芯片制造的公司，它的领导地位已经被其他两家顶级芯片制造商 —— 台积电和三星公司所取代。

这不仅仅是一个大胆的说法，而且也是一个有些奇怪的说法，因为摩尔本人曾说过，随着我们接近原子大小的元件，这一规律将在未来几年内失效。

然而，Pat Gelsinger 似乎对打破摩尔定律的定义玩得有点快，他提到“一个处理器可能由几个 silicon 硅片组成，并内置在一个封装中”。所以，这里可能是指堆叠芯片，而不是将芯片上的晶体管数量增加一倍。

不过，英特尔还有一个后备计划，希望赢得合同来代工苹果的 Silicon 芯片设计。