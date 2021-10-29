DLSS 加持帧数突破 120FPS，GeForce RTX 3050 Ti 游戏本畅玩《喋血复仇》

2021 年值得期待的游戏大作属实不多，《喋血复仇》算是其中之一了。作为“G 胖不会数 3 系列”——《求生之路》的精神续作，在《喋血复仇》中我们能体会到原汁原味的组队打僵尸和重火力压制的快感。

这款游戏已经在 2021 年 10 月 13 日正式上线 PC 端与玩家见面，并在 STEAM、EPIC GAMES 以及 Microsoft Store 发售，与游戏同步发布的还有 NVIDIA 新驱动适配的 DLSS 功能，能够在几乎不损失画质的前提下带来大量的帧数提升，为使用 RTX GPU 的玩家们带来电竞级别的帧数体验。

测试游戏本介绍

GeForce RTX 30 系列笔记本电脑 GPU 采用全新的 NVIDIA Ampere 架构，性能迎来了显著的提升，据 NVIDIA 官方称，此架构的能效比达到了上代的 2 倍，还拥有 2 倍于 FP32 的吞吐量，大幅提升了性能。全新的第三代 Tensor Core 吞吐量也有了不小的进步，使 NVIDIA DLSS 更进一步。NVIDIA Ampere 架构的光线追踪性能也达到了新高度，配合 DLSS 同时使用，可以在不增加系统功耗并尽量保持游戏画质的前提下，大幅提升游戏性能，为游戏本全面迈向 2K 时代铺下了基石。

IT之家此次采用搭载 GeForce RTX 3050 Ti 笔记本电脑 GPU 的拯救者 R7000P 来进行测试。GeForce RTX 3050 Ti 笔记本电脑 GPU 配备了 GA107 核心，有 2560 个 CUDA 内核、4GB GDDR6 显存和 128bit 位宽。

我们之所以用拯救者 R7000P 来进行测试，是因为它在给到了目前市面上最高的 95W 功耗。而这 95W 其实是 (80+15) W，这 80W 是 GPU 的基准功耗，而这额外的 15W 是来自于 Dynamic Boost 2.0 技术。此外它还支持独显直连，可以避免核显的干扰，全面释放 GPU 的性能。

那么何为 DLSS 呢？NVIDIA DLSS 的中文名叫深度学习超级采样，即先使用 GPU 输出一个低分辨率的画面，然后用 Tensor Core 进行处理，通过大量的深度学习的数据，把低分辨率的画面渲染成高分辨率的版本，实现几乎不损失画质的前提下带来帧数大幅提升的效果。

所有前缀为 RTX 的 GPU 都可以使用 DLSS 功能，但得益于 NVIDIA Ampere 架构下第三代 Tensor Core 性能的大幅提升，NVIDIA GeForce RTX 30 系列笔记本电脑能更好的发挥 DLSS 的效果。

游戏实测：DLSS 加持帧数暴涨

接下来，我们直接进入《喋血复仇》这款游戏中看看，DLSS 对画质和帧率的影响吧。我们将分辨率设置为 1920*1080，画质全部设置为最高，并关闭动态模糊。

在 GeForce RTX 3050Ti 笔记本电脑 GPU 的加持下，即便不开 DLSS 也能达到 132 帧左右，体验已经很出色了。

开启 DLSS 品质档后，帧数立刻上升了 6 帧左右，来到了 138 帧，提升了 4.55%。

再把 DLSS 档位提高到平衡档，此时帧率进一步提升到了 147 帧，相当于提升了 11.36%。

我们再尝试一下 DLSS 性能档，在这个档位下帧数暴涨到了 157 帧左右，相比不开提升了 18.94%。

最后我们尝试一下 DLSS 超级性能档，在这个档位下达到了惊人的 173 帧，相比不开足足提高了 31.06%。

因此我们给出的建议是：1080P 打开品质档 DLSS，2K 分辨率下打开平衡档 DLSS，4K 分辨率下打开性能档 DLSS，4K 以上分辨率可以打开超级性能档 DLSS，不仅可以在保证画质的前提下给玩家带来更高的游戏帧数，还能大大缓解高分辨率带来的性能冲击。

总结

对于游戏市场而言，枯燥的 2021 年即将过去。在今年年底到明年年初期间，诸如《使命召唤：先锋》、《战地 2042》、《极限竞速：地平线 5》等 3A 大作也即将上市，相信游戏 PC 市场即将迎来一波新的需求。

在 NVIDIA GeForce RTX 30 列笔记本电脑发布后，高分辨率和高刷新率也都得到了普及，在 DLSS 技术的加持下，如今游戏本也可以在 2K 分辨率下流畅运行绝大多数游戏了。如果你也想体验高画质的次世代 3A 大作的话，那么一款 NVIDIA GeForce RTX 30 系列笔记本电脑会是不错的选择。