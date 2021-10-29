路虎宣布将于 2024 年推出全电动揽胜 SUV，2022 混动款公布

IT之家 10 月 29 日消息，根据外媒 techradar 消息，路虎今日宣布将于 2024 年推出纯电动款“揽胜”豪华 SUV。揽胜系列属于路虎品牌的经典车型，路虎还表示将于 2022 年发布增程式插电混合动力的揽胜汽车，渲染图、实车照片已经正式公布。

官方介绍，2022 款揽胜将具有大量技术升级。车内将集成亚马逊 Alexa 智能语音系统，可以进行导航，并在车上操控智能家居设备。汽车中控同时支持苹果 CarPlay 以及 Android Auto 功能，便于在车上操控手机。新车将具有无线充电板，搭载两块触摸屏，分别为 13.1 英寸和 13.7 英寸。此外，屏幕将会有触觉反馈功能，用户在点击按钮时，可以获得类似实体按键的触感。

动力方面，2022 款路虎将提供 P440e、P510e 两个増程混合动力版本，内置 38.2kWh 电池，纯电驾驶里程可达 100 公里。其中高性能的 P510e 车型，百公里加速时间为 5.3 秒，但是在纯电模式下，该车的速度将被限制在 140km/h。

IT之家了解到，2022 款路虎揽胜汽车的 PHEVC 混合动力车型，即日起便可在美国地区预定，价格未知。该系列包含燃油版车型，售价预计为 82.5 万元起。