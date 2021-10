IT之家 10 月 29 日消息,哔哩哔哩今天宣布推出“UP 主版权保护计划”,正式为B站个人创作者提供跨平台侵权稿件检测以及一键维权等功能。

“UP 主版权保护计划”致力于保护B站创作者的原创作品。加入该计划后,UP 主可主动将原创稿件纳入监测范围。B站会自动展示站外侵权视频链接以及侵权视频预估播放量,并自动监测新增原创稿件的侵权情况。

在 UP 主点击侵权链接旁的维权按钮后,B站将主动通过法律手段帮助 UP 主进行维权。同时 UP 主可在版权保护计划界面监控维权实时进程。该计划目前面向积累一定活跃粉丝,电磁力等级(站内创作数值体系)达到 Lv5 的 UP 主开放。

通过邮件或向B站人工客服沟通,电磁力等级未达标的所有 UP 主也能主动提交站外侵权视频。B站将在 3 个工作日内开始处理 UP 主提交的侵权链接,并通过邮件告知 UP 主维权进展。

IT之家获悉,在创作端,B站已为 UP 主们提供 4K120 帧分辨率,HDR10,杜比视界画质等技术支持,并上线必剪等创作工具。