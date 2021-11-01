PAX South 游戏展宣布无限期取消：疫情影响 + 运营状况不佳

IT之家 11 月 1 日消息，PAX 近日在社交平台发布公告，宣布 PAX South 将无限期取消。

官方表示，2004 年举办第一届 PAX 时，预计最多有 100 名当地人出席，结果有超过 3000 名热情的粉丝到来。然而，虽然其他活动都蓬勃发展，其中一些活动吸引了来自世界各地的数十万参与者，但 PAX South 的规模并没有进一步扩大，在某种程度上保持了 2015 年的状态。面对这一现实，再加上 COVID-19 的影响，官方做出了艰难的决定，在可预见的未来结束 PAX South。

IT之家了解到，PAX 是由 Penny Arcade Webcomic 两位作家杰瑞・霍金斯（Jerry Holkins）和麦克・克拉哈里克（Mike Krahulik）于 2004 年联合创办的一个半年期玩家盛会，展会初期主要针对漫画爱好者和桌面游戏玩家，后来创办者希望给主机游戏、电脑游戏和街机游戏同样的关注，而发展成为今天包含各类型游戏内容的全面的游戏展。

目前官网的 PAX West、PAX East、PAX Aus、PAX Online 都显示正常，PAX South 则没有显示时间，并且已放出了同样的公告内容。