联想推出首款学习平板电脑：11 英寸高分屏、轻薄防水长续航，收录大量教材

IT之家 11 月 1 日消息，有网友发现，联想现于官网上架了一款学习平板电脑 —— 天骄 Pad，搭载联发科 Heilo G90T 处理器，辅以 LPDDR4X 内存 + UFS 2.1 闪存，6+128GB 版本 1299 元，学习打卡 20 天返 500 奖学金，11 月 11 日开售。

IT之家了解到，这款平板电脑采用 11 英寸 2000*1200 分辨率的 LCD 屏（十点触控，支持手写笔），最高 400nits 亮度，而且还通过了莱茵 TÜV 低蓝光认证。该机配备了 8MP 前置镜头，还支持 ToF，可实现指查指译功能，后置镜头仅有一颗 13MP 单摄像头。

其他方面，这款平板电脑运行安卓 11 系统，内置 7700mAh 电池，支持 20W QC 快充；支持 Dobly Atmos，配备对称四扬声器，支持 IP52 防尘防水，厚度为 7.5mm，重 490g，拥有专属的“天骄学堂沉浸学习系统”并可切换至 ZUl13 系统。

据悉，这款平板电脑内置 23771 节同步课堂视频内容，覆盖全国主流教学版本的语文、数学、英语、生物、历史、地理、政治、化学、物理、科学等 10 门科目 1666 节知识点的专题课及 20962 节知识点精讲，收录 5・3 天天练等辅导教材。

此外，该机还有家长管控 App，家长还能在 App 端查收报告，随时随地掌握孩子学习进度。