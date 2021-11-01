霍尼韦尔推出新型液流电池技术，放电时间可达 12 小时

IT之家 11 月 1 日消息，据霍尼韦尔官方新闻报道，霍尼韦尔于近日宣布推出一种液流电池，可以存储长达 12 小时的电力，远超传统锂电池仅 4 小时的存储时间，并将以此为契机进军储能市场。

霍尼韦尔将于 2022 年在杜克能源公司位于北卡罗来纳州的 Mount Holly 微电网试验台设施测试一个 400kWh 的储能装置。这套储能装置将通过利用太阳能和风能来经行电力补给，可以大幅减少化石燃料发电厂的使用率。霍尼韦尔表示，如果此次测试成功，他们的目标是在 2023 年部署一个 60MWh 的公用电池储能项目，预计在 2030 年碳排放量与 2005 年相比减少 50%，并在 2050 年实现零碳排放。

IT之家了解到，霍尼韦尔称这种液流电池使用了一种不可燃且可以回收的电解液，该公司表示，该电池的寿命可长达 20 年，且几乎没有退化。

霍尼韦尔可持续技术解决方案部副总裁兼总经理 Ben Owens 表示：“我们对开发持续放电时间在 4 到 12 小时之间的长时储能系统非常感兴趣，我们认为这是一个特殊且合适的契机，可以将我们在材料科学和化学品方面的研发经验与新能源转型结合起来。”

虽然传统的锂离子电池已经可以有效地将风能和太阳能储存数小时，并在电力需求峰值期间提供电力，但外媒 utilitydive 在采访行业专家后认为，还是有必要纳入长时储能系统，以应对可再生能源生产中的间歇与季节性变化。液流电池使用液体电解质作为电力来源，比传统锂离子电池具有更长的寿命和存储能力，安全隐患也相对较少。只是液流电池的前期成本较高，并且在市场上的表现也不太成熟。"