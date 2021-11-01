消息称苹果 iPhone 和 Apple Watch 将支持车祸自动报警，已完成千万次测试

IT之家 11 月 1 日消息，据《华尔街日报》的 Rolfe Winkler 称，苹果最快将于明年为 iPhone 和 Apple Watch 带来一项新功能，该功能可利用设备检测用户是否卷入车祸，并自动拨打报警电话或寻求紧急求救服务。

当然，这一功能实际上不难实现，谷歌已经在一些 Pixel 手机上提供了车祸检测功能。

IT之家了解到，华尔街日报援引公司文件和知情人士的话称，苹果似乎是计划在 2022 年推出“意外事故检测”功能，可能是 iOS 16 和 watchOS 9 功能的一部分。

该功能将使用 iPhone 和 Apple Watch 传感器来“检测是否发生车祸”，一种简单的方法是测量撞击时的加速度的瞬时峰值与重力加速度比较。

该报告称，苹果在过去一年中一直在通过收集 iPhone 和 Apple Watch 用户匿名共享的数据来测试该功能，这些设备显然已经检测到超过 1000 万次疑似车祸。与测试中的任何功能一样，该报告也表示，苹果最终也可以选择不发布。

苹果产品已经检测到超过 1000 万次疑似车辆碰撞，其中超过 50000 次拨打了 911。

该文件表明，苹果一直在使用 911 呼叫数据来提高其碰撞检测算法的准确性，因为与疑似撞击相关的紧急呼叫让苹果更容易将其确认为是一场车祸。

该功能听起来类似于 Apple Watch Series 4 及更新版本上的跌倒检测，它可以检测用户是否跌倒，并帮助有困难的（例如老人）自动拨打紧急服务热线，除非他们自己证明自己没有发生意外。