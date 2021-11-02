爆料称英伟达新规格 RTX 2060/3070 Ti/3080 显卡将下月发布，显存更大

IT之家 11 月 2 日消息，根据 Twitter 网友 @hongxing2020 在 Twitter 上发布的消息，称英伟达预计将于下个月发布多款新规格的显卡，为新显存版本的 RTX 2060、3070 Ti 和 3080。

IT之家了解到，@hongxing2020 表示英伟达即将发布 12GB 版本的 RTX 2060 显卡，16GB 版本的 RTX 3070 Ti 显卡以及 12GB 版本的 RTX 3080 显卡。其中 12GB 版本的 RTX 2060 将于 12 月 7 日上市，而其余两款显卡将于 12 月 17 日对外宣布，并将于明年 1 月 11 日发售。作为对比，现阶段的 RTX 2060 的显存为 6GB，RTX 3070 Ti 的显存为 8GB，RTX 3080 的显存为 10GB。

外媒 NotebookCheck 对此透露了更多信息，称英伟达即将上市的 RTX 2060 12GB 版本将使用和原版相同的 PG161 公版方案和改进后的 TU106-300 GPU 核心，RTX 3070 Ti 16GB 将会使用和现版本相同的核心规格，RTX 3080 12GB 版本可能会采用全新规格的 Ampere（安培）架构 GPU 核心，拥有 384bit 总线接口用来支持 12 GB 的内存，目前三款新规格显卡的价格暂时未知。