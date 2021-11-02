向美提交供应链信息只剩一周期限，韩国半导体公司左右为难

截止今日，韩国芯片制造商三星电子和 SK 海力士只剩一周时间来决定他们将如何回应美国要求提供其供应链信息的要求。

9 月 24 日，美国在第三次半导体高峰会上要求与会业者在 11 月 8 日前披露在美供应链信息，包含：芯片库存、技术节点以及销售记录等敏感商业机密。对此，业内许多厂商担心交出这些敏感信息，若外泄给外部各方，可能会在谈判合同时对自家公司不利。

据日经亚洲评论报道，三星和 SK 海力士都已和韩国政府讨论这个问题，但两家公司都未作出回应。在上个月底于首尔举办的贸易展中，两家公司的主管都不愿说明下一步的行动。一名主管说：我们正在从各个角度考虑（如何回应）。

三星计划在美国政府补贴的帮助下在美建立新工厂，这让它要考虑的事情变得更加复杂。

韩国半导体产业协会高级执行董事 Ahn Ki-hyun 表示：“考虑到与客户的合约，提交机密业务资料可能会违反条款。”

但一些产业内人士认为，除了遵照美国政府的规定外，别无选择，但能够减少对业务的影响。一位公司代表说：“我们正在继续谈判，以免泄露机密内容，尤其是与客户信息有关的内容。”

韩国政府也酝酿作出回应。韩国副总理兼企划财政部长洪楠基（Hong Nam-ki）在 10 月中访美，对美方要求揭露半导体供应链资料的做法表达疑虑。