小米：双 11 首日支付金额破 70 亿元，手机品类包揽全平台销量全第一

IT之家 11 月 2 日消息，今日上午，小米公司宣布，小米双 11 首日支付金额破 70 亿元。
同时，小米公司表示，截至 11 月 1 日 24 点，手机品类包揽全平台销量全第一。Note 11 系列首销 1 小时全渠道销量突破 50 万台。
IT之家了解到，官方海报显示，小米天猫官方旗舰店全店销售额破 22 亿元，同比去年增长 2 倍；京东开门红手机/电视品类销量双第一；苏宁易购开门红手机/智能门锁品类销量双第一。
此外，小米之家已突破 10000 家，销售额同比增长 91%。
IT之家 11 月 2 日消息，今日上午，小米公司宣布，小米双 11 首日支付金额破 70 亿元。
同时，小米公司表示，截至 11 月 1 日 24 点，手机品类包揽全平台销量全第一。Note 11 系列首销 1 小时全渠道销量突破 50 万台。
IT之家了解到，官方海报显示，小米天猫官方旗舰店全店销售额破 22 亿元，同比去年增长 2 倍；京东开门红手机/电视品类销量双第一；苏宁易购开门红手机/智能门锁品类销量双第一。
此外，小米之家已突破 10000 家，销售额同比增长 91%。
软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家
软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用