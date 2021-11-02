梁汝波正式接任字节跳动 CEO，头条、西瓜等业务并入抖音

IT之家 11 月 2 日消息，今日字节跳动 CEO 梁汝波发内部信，称字节跳动将做组织调整，成立六个业务板块，各个业务板块负责人将向梁汝波直接汇报。其中头条、西瓜、索索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。

梁汝波在内部信还称，TikTok 负责人周受资不再兼任字节跳动 CFO，公司财务部向梁汝波汇报。

伴随着字节跳动新一轮组织升级，梁汝波已正式接任字节跳动 CEO，全面负责该公司的整体发展。今年 5 月，张一鸣在内部全员信称，他和梁汝波将于 2021 年底前完成字节跳动 CEO 职责的过渡交接。此次组织调整，意味着交接已如期完成。

公开数据显示，字节跳动全球员工数超过 11 万人，业务覆盖超过 150 个国家与地区。该邮件称，最新的组织调整是基于业务需要，“为了使命驱动，始终创业，保持组织灵活高效，激发创造力”。

IT之家附内部信全文内容：

各位同学，

过去几年公司经历了快速发展，我们始终根据业务需要来调整组织，不断推动组织结构优化和升级。随着公司业务演化、团队成长，各业务面临不同的机遇和挑战。为了使命驱动，始终创业，保持组织灵活高效，激发创造力，公司将按照“紧密配合的业务和团队合并为业务板块，通用性中台发展为企业服务业务”的原则，做如下组织调整，成立六个业务板块：

1.头条、西瓜、搜索、百科以及国内垂直服务业务并入抖音。该板块负责国内信息和服务业务的整体发展，为用户提供更优质的内容及服务。

2. 员工发展部门的技能与职业培训职能，转型为职业教育业务，并入大力教育板块。该板块聚焦教育业务，致力于建立终身教育服务体系，覆盖智慧学习、成人教育、智能硬件、校园合作等领域，希望通过持续创新，服务教育生态参与者，实现“创新教育，成就每一个人”的目标。

3. 飞书、EE、EA 合并成飞书业务板块 。该板块聚焦提供企业协作与管理服务，整合即时沟通、在线文档、日历、音视频会议等办公协同应用，并提供 OKR、招聘、绩效、合同等组织经营管理类产品。

4. 火山引擎聚焦打造企业级技术服务云平台，将字节跳动发展过程中积累的经验方法、技术工具和平台能力开放给外部企业，帮助企业在数字化升级中实现持续增长。

5. 朝夕光年负责游戏研发与发行，面向全球用户与开发者，提供顶级游戏和打造玩家社群，为每位玩家带来有趣和激励人心的体验。

6. TikTok 负责 TikTok 平台业务，同时也支持海外电商等延伸业务的发展。

各个业务板块负责人将向我汇报。TikTok 负责人周受资不再兼任字节跳动 CFO，公司财务部向我汇报。

以上组织结构及系统配置调整，将会陆续完成。

挑战层出不穷，前路风光旖旎，期待大家继续在共事同行中为自己为用户 Inspire Creativity & Enrich Life。

汝波