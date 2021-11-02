太阳系八颗神秘小行星：谷神星有水或许孕育生命

北京时间 11 月 2 日消息，据国外媒体报道，小行星具有不同形状和大小，一些体积较大的小行星被称为矮行星，而一些小行星直径仅有几米，探索太阳系小行星对于揭晓太阳系形成以及地球生命起源是至关重要的，以下是太阳系八颗最奇特的小行星：

1、谷神星：就小行星而言，谷神星是体积较大的，它占火星和木星之间的小行星带小行星总质量的四分之一，事实上，谷神星现被归类为矮行星，2015 年，“黎明号”飞船曾抵达该星体，当时该飞船拍摄到这个球状天体的怪异结构，经勘测谷神星仍存在水资源，科学家猜测它可能潜在着神秘生命形式。

2、2014 JO25：阿波罗型小行星 2014 JO25 是一颗外形奇特的太空岩石体，大约每 4.5 小时旋转一次，2017 年 4 月，阿雷西博天文台发现它在近地轨道运行，当时距离地球大约 100 万公里，这是 400 年以来距离地球最近的一次。这些观测提供了一个独特视角来观察太空岩石：它们在静态图像中看上去像雕像一样，但实际上是以极快速度在太空中运行，并且一直处于旋转状态。

3、灶神星：如果人们粗略一看，会认为灶神星是一颗卫星，事实上，它是小行星带仅次于谷神星的第二大星体，“黎明号”探测器也曾抵达该星体，它与其他小行星不同之处在于其拥有地壳、地幔和地核，科学家认为这是因为它是一颗较古老的星体。

4、厄洛斯星：厄洛斯星是科学家发现的第一颗近地小行星，1898 年偶然出现在一张照片上，它也是第一颗由轨道飞行器拍摄的小行星，在它被发现 1 个世纪后，也就是 1998 年，NEAR 探测器首次对厄洛斯星“三连拍”，随后 2001 年，该探测器还在厄洛斯星表面着陆，这也是人类探测器首次在小行星表面着陆。在人类使用雷达观测宇宙天体之前，天文学家使用厄洛斯星来计算天文单位，它作为太阳系的一种测量标准。

5、贝努小行星：OSIRIS-Rex 任务使得贝努小行星成为科学家关注的焦点之一，OSIRIS-Rex 探测器在持续 7 年的勘测任务中，环绕贝努小行星运行，从该星体上采样岩石，并开始返程地球。如果这项任务成功完成，将是自阿波罗任务以来运送到地球最多数量的外星球样本，这些样本肯定会揭晓太阳系历史的重要线索，甚至生命起源之谜。

6、Ida：Ida 是迄今发现的第一颗拥有卫星的小行星，一个被命名为“Dactyl”的小型太空岩石环绕它运行，科学家认为 Dactyl 与 Ida 本是“一体”，远古时期两颗较大星体发生碰撞，最终残骸形成这两个星体，它们是火星和木星之间主小行星带“科罗尼斯（Koronis）小行星家族”成员之一。

7、Gault：2019 年，哈勃太空望远镜拍摄到令人震惊的画面：一颗直径 4 千米的小行星被摧毁，其尾流喷射出巨大的尘埃流，这颗小行星被命名为“Gault”，尽管它可能是在 1 亿年前被摧毁，但随着时间的推移其质量流失的速度加快，目前这颗小行星并未消失，我们能幸运地通过哈勃太空望远镜观测到它。

8、67P 彗星：它并不是真正的小行星，2014 年，欧洲航天局“菲莱号”探测器着陆在 67P 彗星表面，“菲莱号”是“罗塞塔号”探测器的一部分，拍摄图像显示，该彗星周围有灰尘和碎片，使其看上去更像是一个白雪覆盖的山顶。