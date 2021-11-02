《使命召唤 18：先锋》PC 配置要求公布：最低需 GTX 960

IT之家 11 月 2 日消息，今日动视官方在《使命召唤 18：先锋》官方网站上公布了其游戏在 PC 上需要的系统配置要求，本作支持 4K 超宽屏，且支持英伟达 DLSS 和 AMD FSR，但不支持光追效果。

所需配置如下

最低配置：

操作系统：Windows 10 64bit（最新更新版本）

CPU：英特尔酷睿 i3-4340 或 AMD FX-6300

显卡：GTX 960 或 Radeon RX 470

显存要求：2GB

内存要求：8GB

硬盘所需容量：36GB（仅限多人与僵尸模式）

推荐配置 (以 60 帧运行，且所有选项设置为高)：

操作系统：Windows 10 64bit 或 Windows 11 64bit（最新更新版本）

CPU：英特尔酷睿 i5-2500K 或 AMD Ryzen 5 1600X

显卡：GTX 1060 或 Radeon RX 580

显存要求：4GB

内存要求：12GB

硬盘所需容量：61GB

电竞配置 (需要使用高刷新率显示器)：

操作系统：Windows 10 64bit 或 Windows 11 64bit（最新更新版本）

CPU：英特尔酷睿 i7-8700K 或 AMD Ryzen 7 1800X

显卡：RTX 2070/ 3060 Ti 或 Radeon RX 5700 XT

显存要求：8GB

内存要求：16GB

硬盘所需容量：61GB

超高配置（4K 画质且高帧率游玩环境)：

操作系统：Windows 10 64bit 或 Windows 11 64bit（最新更新版本）

CPU：英特尔酷睿 i9-9900K 或 AMD Ryzen 9 3900X

显卡：RTX 2070/ 3080 或 Radeon RX 6800 XT

显存要求：10GB

内存要求：16GB

硬盘所需容量：61GB

注：以上所有配置所需显卡驱动版本：

NVIDIA：472.12，AMD：21.9.1

IT之家了解到，《使命召唤 18：先锋》将以第二次世界大战的欧洲和太平洋战场为背景，剧情围绕现代盟军特种部队的诞生展开。游戏将有战役模式、多人模式和僵尸模式供玩家游玩，且支持全平台进度共享。《使命召唤 18：先锋》将于 11 月 5 日在 Xbox X/S 系列、Xbox One、PS4、PS5 和 PC 上推出。