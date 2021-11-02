消息称苹果大幅削减 iPad 产量，将芯片等部件调配给 iPhone 13/Pro 系列

IT之家 11 月 2 日消息，据日经亚洲报道，多个消息来源称，苹果已经大幅削减了 iPad 的产量，将更多零部件分配给 iPhone 13 系列，这表明全球芯片供应紧缩对该公司的打击比其之前表示的还要严重。

知情人士称，过去两个月，iPad 的产量比苹果的原计划减少了 50%，并且原用于老款 iPhone 的零部件也被调配给 iPhone 13 生产线。

iPad 和 iPhone 机型有许多共同的部件，包括核心和外围芯片。这使得苹果在某些情况下可以在不同设备之间转移供应。

消息人士称，苹果公司优先考虑 iPhone 13 的产出，部分原因是其预测随着西方市场新冠疫情开始缓和，对智能手机的需求比 iPad 更强。欧洲和美洲占了苹果公司收入的 66%。

一般新款 iPhone 的销售高峰期也是在发布后的几个月内，因此确保 9 月 24 日发布的 iPhone 13 系列的顺利生产，是苹果目前的首要任务。

然而，由于远程工作和学习在新冠疫情期间的兴起，iPad 的需求也很强劲。根据 IDC 的数据，去年 iPad 的全球出货量同比攀升了 6.7%，达到 5320 万台设备，拿下了 32.5% 的全球市场份额，远远超过了第二名三星的 19.1% 的份额。今年前九个月，iPad 总出货量为 4030 万台，比去年同期增长 17.83%。

2020 年全球平板电脑出货量为 1.641 亿台，比前年增长 13.6%。

这不是苹果第一次将 iPhone 置于 iPad 之上的优先地位。2020 年，苹果将一些 iPad 部件重新分配给 iPhone 12 系列，以保护其最具代表性的产品在新冠疫情期间免受供应链的限制。

这也意味着，用户现在购买新 iPad 需要等待很长时间。据苹果公司网站信息显示，在美洲或欧洲，那些在 10 月底订购 256GB 存储空间的 iPad 的用户将不得不等到 12 月 15 日才能发货。对于那些订购最新 iPad mini 的用户来说，交货时间将在 12 月的第一周左右。中国是苹果的第三大市场，中国的消费者也需要等待六周才能拿到新 iPad。

苹果公司已经承认了全球供应紧张的影响。苹果首席财务官 Luca Maestri 在最近的财报发布会上说，由于组件的限制，10-12 月季度的 iPad 收入将下降，并补充说这是唯一预计会出现下降的产品。苹果首席执行官蒂姆-库克说，由于“全行业硅料短缺和新冠疫情相关的制造中断”，7-9 月的收入比本来要少 60 亿美元。他说，本季度的影响可能会更大。

Counterpoint Research 的科技分析师 Brady Wang 告诉《日经亚洲》，面对组件的限制，苹果将 iPhone 手机置于 iPad 之上是很自然的。“iPhone 每年约 2 亿部的出货量规模比 iPad 大得多。苹果最重要、最关键的生态系统都是围绕着 iPhone 这个标志性产品。再补充一点，iPad 不像其旗舰产品 iPhone 那样具有强烈的季节性，后者总是在秋季推出，”Wang 说。

同时，苹果已经凭借其 iPad 在平板电脑市场上占据了主导地位，Wang 说，“如果用户考虑购买苹果 iPad，但需要再等一等，就会有更少的用户转向安卓平板电脑。然而，如果不能立即购买 iPhone，人们可能有可能转向安卓手机。”

截至发稿时，苹果公司没有回应日经亚洲的评论请求。

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