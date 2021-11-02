华为 nova 5 Pro 推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210 更新：服务中心新增场景化服务组合，桌面图标放大，小艺输入法快捷下载

IT之家 11 月 2 日消息，据网友反馈，华为 nova 5 Pro 手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.0.210 更新。大小为 0.96 GB 。通过本次更新服务中心将新增场景化服务组合，同类服务一键获取；图库新增支持人像聚类万能卡片，推荐你更新体验。

【服务中心】

在服务中心 (从屏幕左或右下角边缘上滑可进入)“发现”页签新增场景化服务组合，添加至桌面可自动适配万能卡片，一键获取同类服务。

【万能卡片】

新增人像聚类万能卡片 (上滑图库应用图标，可添加到桌面)，可以轮播所选人物的照片，点击头像可更换人物，点击照片可跳转到该人物的聚类影集查看更多

【输入法】

新增小艺输入法应用快捷下载图标 (点击可直接下载使用)，小艺输入法可为你带来简约、安全的输入体验

【智慧语音】

优化智慧语音功能，唤醒更灵敏

【系统】

关爱长辈，优化触控、音量等基础体验，新增桌面图标放大功能

优化部分场景系统功耗

IT之家获悉，华为消费者 BG AI 与智慧全场景业务部总裁王成录在此前表示，基于鸿蒙的华为设备已有 1.57 亿台，第三方基于 OpenHarmony 的设备达到 6000 万台。王成录预计，今年年底第三方鸿蒙设备将达到 1 亿台，华为有信心，今年年内鸿蒙设备会超过 3 亿台。

此外，鸿蒙软件应用全球分发触达 510 万 + 开发者、170 + 国家和地区，应用累计分发量达到了 3322 亿（2021 年 1 月-9 月）。

据悉，目前已有上百款机型陆续升级到了华为 HarmonyOS 2，在不久的将来，华为 HarmonyOS 2 还将对更多机型开放升级，包括不少华为、荣耀的旧款手机和平板产品。