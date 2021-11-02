行业人士：闻泰科技打入苹果 MacBook 供应链基本板上钉钉

近日，DIGITIMES 一则关于中国大陆 ODM 龙头闻泰科技已经取代广达、鸿海等台系厂成为苹果 MacBook 组装厂的报道受到极大关注，消息一出震惊业界。

对于这一消息，日前中国台湾地区一家名为以赛亚调研的机构则放出消息称，“闻泰科技并没有获得 MacBook 大量代工订单”。以赛亚调研称，闻泰科技原本准备加入苹果 MacBook 组装供应链，但出现质量问题而未能如期进入量产，不过闻泰科技确实有建设相关产线，虽 2022 年可能不会有实际量产案子，但未来应该还是有机会。

不过，关于以赛亚调研这一说法，业界似乎不以为然。

以赛亚调研提到“闻泰科技确实有建设相关产线”，并称闻泰科技已经开始在浙江、江苏、云南等地厂区铺设生产线，却又强调闻泰科技并没有获得 MacBook 大量代工订单，信息本身就有自相矛盾之嫌，而如何衡量这一“大量订单”也是有待考究。

事实上，虽然闻泰科技官方对于 DIGITIMES 的报道不予置评，但是业界认为闻泰科技拿下苹果 MacBook 代工订单基本已板上钉钉。

一方面，因为闻泰科技过去以手机、平板、IoT 和笔电 ODM（原始设计制造）业务为主，积累了丰富经验。2020 年收购安世半导体，成为苹果功率器件供应商。2021 年收购欧菲光摄像头模组业务，计划切入苹果 iPhone 供应链。

此外，包括以赛亚调研在内的多方信息显示，闻泰科技已在多地厂区铺设生产线，就算苹果供应链准入标准需要先有生产线，但若没接到订单，闻泰科技也无需在多个地区的厂区大规模铺设生产线，毕竟厂房、设备、测试仪器等都是需要巨额资金的。

而以赛亚调研的表述也受到了行业人士的质疑，因为其表述虚实难辨、似是而非，遣词造句更多地像是一种猜测。

值得注意的是，这家以赛亚调研 Isaiah Research 是台湾地区的一家数据分析机构，这次释出的消息让其立场也受到了业界人士的质疑，被认为这或是来自台媒的“玻璃心”。

毕竟，目前苹果 Mac 系列产品是唯⼀仍然全部由台湾地区厂商组装的产品线，其他各产品都已有大陆组装厂身影，且近年出货比重持续提升，甚至已挤掉台湾地区厂商成为主要供应商，比如 AirPods。

正如 DIGITIMES 在报道中提到，若闻泰科技打入 MacBook 供应链的闻泰，显示 NB 组装已经不再是台厂掌握的天下。

事实上，苹果过去就想分散 Mac 订单，台厂的仁宝、和硕也曾积极抢进。近期苹果传已在中国大陆针对 Mac 组装访厂，闻泰科技最终出线，取代广达、鸿海成为 2022 年新款 MacBook 组装厂。

过去闻泰科技以手机、平板、IoT 和笔电 ODM（原始设计制造）业务为主。2020 年收购安世半导体，成为苹果功率器件供应商。2021 年收购欧菲光摄像头模组业务，计划切入苹果 iPhone 供应链。

如今却又传出切入 Mac 供应链，让台湾业界颇为震惊，部分台媒在惊慌失措之下，有上述举动也可以理解，但是事实胜于雄辩，闻泰科技打入 Mac 供应链在行业看来，已经是不争的事实，并不会因为一则报道而改变。