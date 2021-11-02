萤石智家护卫礼包发售，内含多种智能家居传感器，新品特惠 549 元

IT之家 11 月 2 日消息，近日，萤石举办了 2021 萤石传感器系列新品发布会，发布了 1 款智能网关和 7 款智能传感器，覆盖了智能中的绝大多数的传感需求。萤石还选取了最常用的 4 款设备，打包成“萤石智家护卫礼包”上架各大电商平台，首发限时优惠 150 元，仅需 549 元。

作为此次传感器矩阵的核心，萤石 A3 智能网关做到了极致小巧与美观。它的直径只有 7cm, 高度只有 2.5cm，可以轻松融入智能家居之中。A3 智能网关支持萤石全系列 zigbee 协议产品，可以接受各个传感器、开关、插座、窗帘、暖通面板等等一系列智能设备的数据，再将数据接入萤石云平台，达到集中管理和控制的效果。

那么萤石此次发布了哪些传感器用来和网关搭配呢？首先是 T1C 人体移动传感器, 这款传感器只有手表那么大，通过磁吸便可以轻松吸在任何地方。它可以通过红外感应经过的人体，通过软件设置，我们可以实现主人进门就开灯，贼人进门就报警等功能，相当灵活使用。

第二款传感器是 T2C 智能门窗传感器，只要把这个大拇指大小的传感器粘到门窗的两边，就能在检测到打开时自动发送数据。比如检测到打开时自动报警，或者打开自家卫生间门的时候自动开灯之类，更多玩法还可以由我们消费者自行开发。

第三款传感器是 T3C 智能按钮，这个功能可就更多了，相比于其他传感器的被动触发，这款传感器可以完全实现自定义功能。既可以放在老人小孩容易出危险的地方，做紧急呼救按钮，也可以贴在桌边随手开灯等等，除此之外，还有双击长按等选项，均可以自定义功能，来实现不同的场景需求。

以上 4 款便是“萤石智家护卫礼包”内含的产品，以上产品也支持单品购买。除此之外还有萤石 T4C 光电烟雾火灾探测器、萤石 T8C 家用可燃气体探测器、萤石 T10C 水浸传感器和萤石 T51 温湿度传感器等四大传感器，可以提供更全面的风险检测，让我们的智能家居生活更加安全。

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