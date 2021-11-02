京东 11.3 三星大牌日：S21 低至 3699 元、全场至高立省 2030 元

IT之家 11 月 2 日消息，京东 11.11 全球热爱季狂欢中，三星直营旗舰店将于 11 月 3 日开展三星大牌日活动，全场至高立省 2030 元，至高 1000 元换新补贴，领 PLUS 券至高再省 600 元，120 天 8 折保值回购，点此前往。

• 京东 11.11 京享红包：点此领取（每天领 3 次）

部分好价单品：

・前往京东 11.3 三星大牌日：点此前往。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】