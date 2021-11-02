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京东 11.3 三星大牌日：S21 低至 3699 元、全场至高立省 2030 元

2021/11/2 19:28:51 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
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IT之家 11 月 2 日消息，京东 11.11 全球热爱季狂欢中，三星直营旗舰店将于 11 月 3 日开展三星大牌日活动，全场至高立省 2030 元，至高 1000 元换新补贴，领 PLUS 券至高再省 600 元，120 天 8 折保值回购，点此前往

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