亚马逊创始人贝索斯宣布投资 20 亿美元保护地球环境

北京时间 11 月 2 日晚间消息，据报道，亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos ）今日承诺，将提供 20 亿美元的资金帮助恢复自然，改造粮食系统。

这笔资金将来自“贝索斯地球基金”（Bezos Earth Fund）。“贝索斯地球基金”成立于 2020 年 2 月，规模为 100 亿美元，旨在应对气候变化问题。

今日，贝索斯在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上表示：“大自然是美丽的，但也是脆弱的。今年 7 月，当我乘坐‘新谢泼德’号火箭进入太空时，我想到了这一点。有人告诉我，从太空看地球，会改变你看待世界的视角；但当时，我并不知道这在多大程度上会是真的。”

贝索斯还称，2021 年是非常关键的一年，他敦促人类“要团结起来保护我们的世界”。

他说：“每年，森林和山水景观从大气中吸收 110 亿吨二氧化碳。但当我们破坏自然时，就逆转了这个过程。在地球的太多地方，大自然已经从‘碳汇’变成了‘碳源’。这对我们所有人来说都是一个极大的危险。”

上个月，“贝索斯地球基金”曾承诺，今年将投入 10 亿美元，重点放在环境保护工作上。目标是到 2030 年保护地球 30% 的陆地和海洋，以防止大规模生命灭绝。

贝索斯今日称：“连同今日宣布的 20 亿美元资金，这 30 亿美元的投资将推动“贝索斯地球基金”新的三重自然保持，即同时专注于保护、恢复和粮食系统改造。”

贝索斯说：“我们必须要保护我们仍然拥有的，必须要恢复我们失去的，必须要为子孙后代在不损害地球的情况下种植我们生活所需的东西。”

自 7 月份辞去亚马逊 CEO 以来，贝索斯开始专注于其太空探索公司“蓝色起源”（Blue Origin），以及“贝索斯地球基金”等倡议。

但也有人担心，“蓝色起源”等公司正在努力追求的私人太空游行业，在发展成为主流后，可能会对环境造成破坏。