科技巨头也难逃供应链问题，苹果、亚马逊发警告

10 月 29 日消息，当地时间周四，亚马逊和苹果发布的最新财报显示，亚马逊和苹果等科技巨头也受全球范围内的供应链问题困扰。

两家公司周四公布的财报业绩均低于华尔街分析师预期。他们警告称，供应链方面的问题可能会给当季业绩带来压力。

亚马逊第三季度营收以及利润均低于华尔街分析师预期，这对亚马逊来说实属罕见。亚马逊第三季度财报显示，当季营收为 1108 亿美元，较上年同期增长 15%，但低于分析师平均预期的 1116 亿美元。当季净利润较上年同期下降 50% 至 32 亿美元，远低于分析师预期的 46 亿美元。

亚马逊首席执行官安迪・贾西 (Andy Jassy）在一份声明中称，在当前第四季度，公司消费者业务预计将产生数十亿美元的额外成本。他说，这些成本主要是“应对劳动力短缺、工资成本上升、全球供应链问题以及运费和运输成本上升，正尽一切努力将这些不利因素对客户和销售合作伙伴的影响降到最低。”

苹果第四财季营收为 834 亿美元，略低于分析师平均预期的 848.5 亿美元。iPhone 销售收入也低于分析师预期，为 389 亿美元。

财报公布后，苹果首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook) 在财报电话会议上强调，尽管供应受限，苹果第四财季营收仍创下新高，他说，“需求非常强劲。”同时库克也指出，面临着“超出预期的供应限制”，其中，芯片短缺和“相关制造业中断”问题，对公司业务产生了 60 亿美元的负面影响。

在周四盘后交易中，亚马逊股价下跌了 4%，苹果股价下跌超过 3%。

近月来，供应链中断和人力资源短缺问题冲击了多个行业。不少零售商、制造商和经济学家警告称，全球供应链方面的限制不仅会导致今年假日购物季期间商品折扣减少，还会导致上架产品出现短缺。

多年来，苹果已经为旗下各种硬件产品建立起一个复杂的供应链，亚马逊也打造出一套先进的物流配送业务体系。对两家公司来说，供应方面的问题也都被拖进了关键时期。当季是亚马逊至关重要的假日购物季；而对苹果来说，事关包括 iPhone 13 系列智能手机在内的新产品发布和销售。

亚马逊此前曾警告称，2021 年下半年业务增长可能比去年有所放缓，因为更多消费者返回实体店购物。亚马逊目前预计，今年第四季度的增长将比以往慢得多。

苹果首席财务官卢卡・马埃斯特里 (Luca Maestri) 在周四举行的财报电话会议上表示，“考虑到全球短期内持续的不确定性”，苹果拒绝对当季的营收做出预测。他说，“我们估计，在 12 月这个季度，供应限制带来的影响将更大。虽然面临这一挑战，我们的产品仍有很高的市场需求。”