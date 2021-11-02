微软计划在未来为 Xbox 和游戏开发元宇宙 App

IT之家 11 月 2 日消息，在过去的 18 个月里，每个行业都发生了翻天覆地的变化，例如医疗卫生领域的远程医疗、金融服务领域的数字支付，还有零售领域的和非接触式购物，微软在今日的 Ignite 大会上分享了很多新趋势和技术。

在 Ignite 上，微软将推出 90 多项新服务和更新，核心是致力于应对这种趋势并探索将人、组织和想法结合起来的突破性方式。微软在 Ignite 期间重点强调了三个主要的新闻领域：

如何针对混合工作的新世界进行优化

如何帮助客户建立超连接业务

每个企业如何 成为数字企业

如何通过端到端安全保护一切

为元宇宙提供动力

IT之家了解到，这个术语是尼尔-斯蒂芬森在 1992 年的 "雪崩" 中首次提出的概念设想，你可以认为它是一个永恒的数字世界，同时可与物理世界的许多方面产生关联，包括人、地点和事物。

此外，还有市场消息称，微软计划在未来为 XBOX 和游戏开发元宇宙应用。

总的来看，元宇宙使物理世界和数字世界的共享互通成为可能。随着企业加速数字化转型，元宇宙可以帮助人们在数字环境中聚到一起，通过使用化身参与会议，从而帮助来自世界各地的人们进行创造性的合作。

微软云提供了一套全面的资源，旨在为元空间提供动力--将会有不止一个元空间 - 物联网功能，使客户能够在云中创建物理对象的 "数字双胞胎"；利用微软 Mesh 在设备上建立一个共享的存在感；以及利用人工智能驱动的资源，通过语音和视觉机器学习模型创建自然的互动关系。

在 Ignite 大会上，微软将发布两个重要的公告，继续推进元宇宙的发展。

Dynamics 365 Connected Spaces

目前该产品现已进入预览阶段，它为人们移动和与几乎任何空间互动的方式提供新视角，从零售店到工厂车间，以及他们如何在混合工作环境中进行健康和安全管理。

用于微软 Teams 的网格连结（Mesh）

微软表示，借由这种沟通方式，人的存在即可成为最终的连接方式。现在，会议中的所有人都可以使用个性化的（数字）化身在沉浸式的空间中面谈，而且不需要特殊设备就可以实现，同时也不需要你实际到场。

以下机翻：