微软计划在未来为 Xbox 和游戏开发元宇宙 App

IT之家 11 月 2 日消息，在过去的 18 个月里，每个行业都发生了翻天覆地的变化，例如医疗卫生领域的远程医疗、金融服务领域的数字支付，还有零售领域的和非接触式购物，微软在今日的 Ignite 大会上分享了很多新趋势和技术。
在 Ignite 上，微软将推出 90 多项新服务和更新，核心是致力于应对这种趋势并探索将人、组织和想法结合起来的突破性方式。微软在 Ignite 期间重点强调了三个主要的新闻领域：
为元宇宙提供动力
IT之家了解到，这个术语是尼尔-斯蒂芬森在 1992 年的 "雪崩" 中首次提出的概念设想，你可以认为它是一个永恒的数字世界，同时可与物理世界的许多方面产生关联，包括人、地点和事物。
此外，还有市场消息称，微软计划在未来为 XBOX 和游戏开发元宇宙应用。
总的来看，元宇宙使物理世界和数字世界的共享互通成为可能。随着企业加速数字化转型，元宇宙可以帮助人们在数字环境中聚到一起，通过使用化身参与会议，从而帮助来自世界各地的人们进行创造性的合作。
微软云提供了一套全面的资源，旨在为元空间提供动力--将会有不止一个元空间 - 物联网功能，使客户能够在云中创建物理对象的 "数字双胞胎"；利用微软 Mesh 在设备上建立一个共享的存在感；以及利用人工智能驱动的资源，通过语音和视觉机器学习模型创建自然的互动关系。
在 Ignite 大会上，微软将发布两个重要的公告，继续推进元宇宙的发展。
Dynamics 365 Connected Spaces
目前该产品现已进入预览阶段，它为人们移动和与几乎任何空间互动的方式提供新视角，从零售店到工厂车间，以及他们如何在混合工作环境中进行健康和安全管理。
用于微软 Teams 的网格连结（Mesh）
微软表示，借由这种沟通方式，人的存在即可成为最终的连接方式。现在，会议中的所有人都可以使用个性化的（数字）化身在沉浸式的空间中面谈，而且不需要特殊设备就可以实现，同时也不需要你实际到场。
以下机翻：
为客户转化人工智能的突破
大规模的人工智能模型现在正在成为平台，创造出环境智能--对用户的需求有反应和意识的数字环境。这些人工智能的突破可以被企业以各种方式使用，从部署智能代理来帮助客户服务到从大量非结构化数据中提取信息。
微软正在继续扩大这项技术所能做到的可能性。就在五年前，我们宣布了第一台超大规模的人工智能计算机。现在，我们拥有世界上最强大的人工智能超级计算机，客户使用该基础设施来解决重大问题。例如，AMD 用它来设计下一代处理器。荷兰的研究人员利用它来模拟 COVID-19 如何通过气溶胶粒子在人口密集地区传播。
在 Azure，我们已经建立了创建和训练大规模模型的基本能力。我们的合作伙伴 OpenAI 已经使用超级计算机训练 GPT-3 模型，这是自然语言理解和生成方面的一个突破。
在 Ignite 大会上，我们宣布了 Azure OpenAI 服务，该服务最初将仅通过邀请提供。这将使客户在使用 OpenAI 的强大模型的同时，还可以使用微软 Azure 内置的安全性、可靠性、合规性、数据隐私和其他企业级功能。
微软还为 Azure OpenAI 服务的客户提供工具，以确保模型提供的输出是适合企业的，我们正在监测人们如何使用该技术，以确保它被正确使用。
在这里了解更多关于人工智能的突破和 Azure 产品。
构建信任结构
当我们继续探索混合工作、超连接业务、多云/多边缘计算和零信任安全时，有一个关键因素将它们联系起来：有能力拥有一个数字生态系统，在其中可以实时建立各方的信任。
微软正在建立未来的身份系统，这个系统连接并使人们、组织、应用程序甚至智能设备能够安全可靠地做出实时访问决定。它从 Azure Active Directory（AD）开始，它超越了保障和管理访问的范围，现在可以跨外部协作方式协助客户流程。
Microsoft Teams Connect 在这个信任结构上运行--每个用户和每个访问请求都通过我们的身份平台得到保障。现在，可以在几分钟内建立安全和可信的跨边界协作。
在 Ignite 上，我们很高兴地宣布 Teams Connect 的两个更新，这有助于消除更多的障碍，创造一个无边界的生态系统。
团队共享频道允许用户邀请外部团队加入一个频道，安排共享频道会议，并进行文件协作。
与 Teams 聊天允许用户与工作网络以外的人无缝聊天。工作中的 Teams 用户可以与任何拥有微软个人电子邮件地址或电话号码的 Teams 用户聊天，并保持在其组织的安全和合规协议之内。
这意味着跨越多个公司的员工可以作为一个扩展的团队进行合作，并且只获得完成最佳工作所需的正确访问。
继续讲下去
我们刚刚回顾的主要重点领域只是我们在 Ignite 上披露的新产品和更新的冰山一角。其他值得注意的新闻包括。
微软 Loop，一个新的应用程序，可以在各个应用程序之间自由移动，使团队能够一起思考、计划和创造。你可以把你的项目所需要的一切--文件、链接和来自其他应用程序的数据--组织到一个工作区。在聊天、会议或文件中，很容易使用便携式组件来完成工作，因为知道内容始终保持同步。
微软客户体验平台，这是一个营销解决方案，使企业能够控制他们的客户数据，以实现客户旅程的个性化、自动化和协调化。
Context IQ 是一套功能，将进一步整合 Dynamics 365、Office 365 和 Teams 工作流程中的协作、分享和沟通。
整个 Azure 的若干重大更新，包括我们如何通过 Azure Arc 帮助客户在混合和多云环境中管理数据和应用。
通过 Defender for Business 为小型企业提供新的、最佳的安全解决方案。
有很多东西需要吸收，但我们很高兴能与你分享这一切。你可以点播萨蒂亚-纳德拉的 Ignite 主题演讲，在新闻之书页面上查看所有的新闻和公告，在我们的新闻页面上探索特定产品的博客并阅读一些客户故事，以了解更多关于这项技术的实际情况。