可以更懒了：云鲸 J2 扫拖机器人 149.9 元/月探底，支持自动上下水

云鲸 J2 扫拖机器人上市售价 4599 元，双 11 大促直降至 4299 元。
今日可领 400 元大额券，叠加 3800-300 元 88VIP 消费券，实付 3599 元破冰新低。
支持 24 期免息，每月仅需 149.9 元。
如需“智能换水版”水箱（自动上下水，连水都不用换了）需加 299 元，但此水箱现已售罄，补货后支持已购买“J2 机器人”的小伙伴下单安装。
今日大促价 3599 元，比前代 J1 还便宜 100 元，更何况支持 24 期免息，有需求的小伙伴可要冲一波。
不了解此款扫拖机器人的小伙伴，可在全网搜下测评（B站、知乎等）。云鲸在拖地领域，口碑真真一骑绝尘。
优点就不多提了，网上一搜一大把。一乖用了 2 年第一代，发现到这第 2 代都没改进的主要缺点：仍需手动更换扫拖模块、尘盒容量太小（养猫狗的家庭可能需要一天一倒）、App 很简陋。
小城市可能不支持上门安装“智能水箱”服务，各位可在详情页查看具体支持城市。
云鲸 J2（YJCC010）双 11 期间正式开售，包括“水箱版”和“智能换水版”，“智能换水版”支持自动上下水功能。
相比一代产品，本次新增自动添加清洁剂 + 45℃热风烘干抹布功能，但也仍需手动更换扫地模块 & 拖地模块（磁吸设计）。
吸力从初代产品的 1800Pa 升级为 2500P，越障也从 1.5cm 提升至 2cm。
拖地支持自动回洗，每拖完一块区域，将自动回到基站洗净抹布。
本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。