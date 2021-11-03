因芯片短缺，大众前三季度在华交付 255 万辆，同比下降 4.1%

11 月 2 日消息，据外媒 Automotive News Europe 报道，受半导体芯片危机影响，大众集团产能下降。今年前三季度，大众集团在中国市场销量下滑，但仍然以 17% 的市场份额保持销量第一。

其他车企也因芯片短缺，导致工厂减产或停产。传统车企也应该积极调整生产周期，优化供应链布局并寻找芯片可替代技术来摆脱减产或停产困境。

一、在华总销量降低 大众仍保持市场份额第一

受芯片短缺影响，今年前三季度，大众集团在中国市场交付了 255 万辆新车，同比下降 4.1%。

大众集团今年前三季度在华销量的具体情况为：奥迪销量为 56.36 万辆，同比增长 9.9%，保时捷销量为 6.98 万辆，同比增长 11%。但大众品牌汽车销量下降了 5%，销量不足 186 万辆，而斯柯达的销量也同比下降了 58%，交付量骤降至 5.27 万辆。

尽管销量出现下滑，但今年前 9 个月，大众集团仍以 255 万辆汽车的销量，在总销量为 1486 万辆的市场中，以 17% 的市场份额占据销量第一。

据 CNN Business 报道，日前大众集团 CEO 赫伯特・迪斯接受采访时表示集团已经度过了芯片短缺的“最糟糕时期”，芯片短缺严重影响了公司第三季度的收益。

大众集团表示，前三季度集团全球范围内汽车总销量为 197 万辆，相比去年同期下降 24%，营业利润为 28 亿欧元（约合 208 亿人民币），同比下降了 12.1%。

▲ 大众集团 CEO 赫伯特・迪斯

迪斯还在采访中说道：“今年第三季度极具挑战，我们现在芯片供应恢复，希望未来几个月产能能够提升。”

迪斯表示大众集团的供应链紧张状态会在接下来的几个月内得到缓解，2022 年会逐渐恢复，他表示公司正在进行一些供应链方面的布局，以提升供应链弹性与韧性。

二、芯片危机持续蔓延 多家车企宣布减产

随着各国走出疫情封锁经济复苏，消费者需求激增，今年的汽车供应未能满足市场需求，新车和二手车价格创下新高。

咨询公司 AlixPartners 预测，由于芯片危机以及大量其他原材料短缺，今年汽车行业将损失 2100 亿美元（约合 13437 亿人民币），汽车将减产 770 万辆。

▲ 汽车芯片

此前捷克汽车工业协会表示，由于芯片短缺，今年捷克汽车产量将减少 25 万辆，损失 2000 亿克朗（约合 584 亿人民币）。

由 FCA 和 PSA 合并组成的 Stellantis 集团表示，芯片短缺导致集团上季度减产 60 万辆汽车，约占其计划产量的 30%。

结语：车企在芯片短缺上不能坐以待毙

相较于其他传统车企，特斯拉并没有出现大规模减产，无法交付的情况，反而在今年第三季度销量创下新高，Model 3 也成为 9 月欧洲市场销量第一的车型。在缺芯情况下，特斯拉似乎有独到之处，通过研发新控制器和重写软件等方式缓解缺芯影响。

疫情反反复复，芯片行业恢复还需要一定时间。在缺芯问题上，车企不能坐以待毙。

车企应该发挥主观能动性，调整供应链布局，积极寻找可替代的硬件或软件，避免过度依赖芯片，把握市场主动权。