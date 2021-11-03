哈弗 H6S 柠檬混动 DHT 轿跑 SUV 上市：搭载高通 8155 芯片，15.49 万元起

IT之家 11 月 3 日消息，哈弗 H6 家族首款轿跑 SUV 哈弗 H6S 近日正式迎来上市。新车推出 2.0T 燃油版和柠檬混动 DHT 共 5 款车型，售价 13.89 万元至 16.49 万元。
IT之家了解到，哈弗 H6S 拥有 4727×1940×1729mm（长 × 宽 × 高）车身，以及 2738mm 轴距。
其中，柠檬混动 DHT 车型综合输出动力最大可达 179Kw/ 530N・m，0~60km/h 加速 3.7 秒，百公里综合油耗 4.9L，售价 15.49 万元至 16.49 万元。
此外，2.0T 燃油版车型搭载全新 2.0T 涡轮增压发动机，匹配第二代 7DCT 双离合变速器，综合输出动力最大可达 155 kW/325N・m，综合传递效率达 95.6%，售价 13.89 万元至 15.99 万元。
哈弗 H6S 首载咖啡智能座舱系统 GC-OS，采用高通 8155 芯片，配置 14 雷达 + 8 摄像头，可实时监测、全方位扫描、无死角覆盖。其中人脸识别摄像头能实时监测驾驶者状态，实现疲劳提醒。
场景服务方面，哈弗 H6S 全系标配车联网、全域 FOTA 云端远程升级功能。
智能娱乐方面，哈弗 H6S 搭载科大讯飞定制真人语音，同时配备 10.25 寸全彩虚拟仪表、12.3 寸超智联触控屏、10 寸 HUD 智能全彩抬头显示，均可实现三屏语音控制。