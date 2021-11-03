《漫威复仇者联盟》加入“氪金变强”道具引发玩家不满，官方致歉并宣布移除

IT之家 11 月 3 日消息，游戏《漫威复仇者联盟》此前承诺永远不会包含任何“为赢得胜利而付费”的微交易，但上个月初，游戏制作发行方 Square Enix 和水晶动力悄悄推出了各种用真钱购买的经验和资源收集道具。

今日，在玩家们的强烈反对下，《漫威复仇者联盟》官方宣布，将在今日移除 Hero's Catalysts 和 Fragment Extractors 等氪金道具。

《漫威复仇者联盟》官方表示：

我们很抱歉现在才回应付费消耗品的问题。我们将它们作为不断发展的玩家群的一种选择而引入，并没有将它们视为付费变强道具。 在考虑了您的反馈后，我们决定在今天结束之前，将移除 Hero's Catalysts 和 Fragment Extractors 的付费道具。它们将继续通过游玩获得，而那些已经拥有的仍然可以使用。我们希望这可以成为您重建对我们团队信心的第一步。制作最好的游戏仍然是我们的目标。感谢您成为《漫威复仇者联盟》社区的一员。

IT之家了解到，《漫威复仇者联盟》是一款角色扮演游戏，本作将类似电影的叙事与单人/合作玩法了结合起来，玩家最多可以组建四人小队，掌握超能力、定制符合自己风格的英雄来保护遭受威胁的世界。游戏已在 PC、Xbox One、Xbox Series X/S、PS4、PS5 和 Stadia 上发售，也可通过 Xbox Game Pass 游玩。