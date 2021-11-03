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三星长公主李富真贷款约 5.4 亿人民币缴遗产税，其父李健熙共留下 1416 亿资产

2021/11/3 10:04:47 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 3 日消息，去年 10 月份，三星集团前掌门人李健熙因病去世，留下的遗产包括股票、艺术品、房地产和现金，总价值约高达 26 万亿韩元（约合人民币 1416 亿元）。其中，仅子公司市值就达 19 万亿韩元。

今年 4 月 30 日，李健熙的遗属向首尔市龙山税务署申报遗产税超过 12 万亿韩元（约合人民币 653 亿元），并申请分 5 年缴清。报税时先缴纳六分之一的遗产税（约 2 万亿韩元），其余 10 万亿韩元按 1.2% 的年利率在 2026 年之前缴清。

据韩国金融监督院 2 日发布的电子公告，三星集团“长公主”李富真于 10 月 27 日质押本人 253.2 万股的三星电子股份，贷款 1000 亿韩元（约 5.44 亿元人民币）。贷款利率为 4%，还款期限至 2022 年 1 月 24 日。业界普遍认为，这笔贷款是用于缴纳遗产税。李富真现年 51 岁，是已故三星集团会长李健熙的长女、新罗酒店社长。

10 月 5 日，李健熙的遗孀洪罗熙以用于缴纳遗产税为由，与 KB 国民银行签订委托出售其所持 1994.186 万股三星电子股份的合同，这相当于三星电子股权的 0.33%。以当天收盘价为准，市值约 1.4 万亿韩元。同一天，李富真和李健熙次女李叙显也分别与 KB 国民银行签订了有关委托出售其所持股份的合同。

IT之家了解到，李健熙和妻子洪罗熙共有 4 名子女：独子李在镕和 3 个女儿李富真、李叙显和李尹馨。

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关键词：三星李富真李健熙

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