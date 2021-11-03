魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机发布：低延时游戏模式 + 天青配色，售价 219 元

IT之家 11 月 3 日消息，今日魅蓝正式发布 Blus+ 主动降噪耳机，售价 219 元，已在魅族商城、魅族专卖店和京东、天猫、苏宁易购、拼多多、抖音等授权电商渠道同步开售。

魅蓝 Blus 主动降噪游戏耳机拥有 12mm 分频超大振膜、5000Hz 宽频降噪、30h 超长续航、Flyme 妙连与无线充电功能，作为魅蓝 Blus 的升级版，魅蓝 Blus+ 还带来了全新的配色和更为畅快的游戏体验。

源自汝窑的经典天青色，温润精致，配合上高密度的喷涂工艺，在魅蓝 Blus+ 简约的设计基础上增添高级质感。

得益于芯片和算法的协同，出色的 50ms 超低延时游戏模式现已加入魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机中；同时，在各品牌手机上魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机对游戏声音的实时返听体验进行深度优化，开启游戏模式后，全链路传输速度提升高达 100%。

魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机采用了一块 12mm 超大分频振膜，为魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机提供了澎湃的低音表现，同时由柔软 TPU 与刚性 LCP 结合而成的分频结构的加入，让它也有着纯澈的高频音质表现。

魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机还有这 30dB 深度以及 5000Hz 超宽频主动降噪，在保证了低音澎湃、中高频段音质纯澈的同时，主动降噪和 ENC 麦克风降噪为体验带来了大幅提升。

魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机拥有 30h 的续航表现，内置 43mAh（单机典型值）的电池，充电仓提供 520mAh （典型值）的电池容量，支持有线/无线充电。

魅蓝 Blus+ 采用了一套成熟的双 mic 降噪方案，能通过双麦克风的最佳位置搭配，让语音波束成型，结合 ENC 算法让人声更加清澈自然，同时也能提供多种环境的自适应通话降噪功能。

在功能性上，魅蓝 Blus+ 主动降噪耳机还支持了 Flyme 妙连功能，只需要轻拨耳机盒盒盖，系统即可弹窗提醒，便捷连接。