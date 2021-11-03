央行行长易纲：个人信息保护亟待加强，此前已有大型科技公司未经允许收集并不当使用客户信息

IT之家 11 月 3 日消息，在 2021 年香港金融科技周活动上，央行行长易纲通过视频演讲称，过去十年金融科技高速发展，人工智能、大数据、云计算、分布式记账以及电子商务（概称 ABCDE）等技术广泛应用于金融领域，促使金融服务变得更普惠、便捷和高效。

易纲指出，“ABCDE”五项技术中最重要的就是大数据。如果一个人的一举一动都能有数据记录，个人隐私的保护就变得非常重要。此前已有大型科技公司未经允许收集并不当使用客户信息，甚至出现客户数据泄露事件，个人信息保护亟待加强。

IT之家了解到，易纲说道：“未来，我们会进一步完善金融领域个人信息保护的法律制度，并加大对个人信息保护的监管力度。”

易纲表示，个人信息保护的最终目的是促进数据的合理使用。要在充分保护个人信息的前提下，探索实现更加精确的数据确权，更加便捷的数据交易，更合理的数据使用，激发市场主体活力和科技创新能力。个人信息保护需要加强国际合作。当前，个人信息流动随着金融科技的发展具有跨界、混业和跨区域的特点，需要各国的立法司法和行政当局在反垄断、数据监管和消费权益保护等方面加强合作和监管协调，尤其是要在个人信息保护的国际标准制定上通力合作。