消息称苹果 OLED 版 iPad 最早 2023 年底推出，苹果与三星开始供货谈判

11 月 3 日消息，苹果已开始与三星显示就在 iPad 和 Macbook 上使用 OLED 面板进行供货谈判，OLED iPad 预计将于 2023 年底或 2024 年推出，而 OLED Macbook 最初计划在 2025 年推出，但该计划可能会被推迟。

据 TheElec 报道，对于苹果来说，OLED 应用的最大障碍是成本和寿命问题。与智能手机相比，平板电脑和个人电脑的使用寿命更长。

从三星显示和 LG 显示购买的面板正在尝试采用双层串联结构，延长了面板的寿命。然而，发射层增加一倍，意味着材料成本也增加一倍。此外，该技术还需要 TFT 技术作为像素的开关，这又意味着必须使用 LTPO，但该技术在生产过程中需要 15 至 16 个遮罩，这进一步增加了成本。

苹果对其 OLED 面板应用路线的最终决定将影响三星显示和 LG 显示下一步在设备方面的支出。

三星显示目前在其 A2 生产线生产用于平板电脑和笔记本电脑的 OLED 面板，该生产线采用单层结构和 LTPS TFT。如果苹果决定在其 OLED 面板上为其 IT 产品使用氧化物或 LTPO TFT 或双层串联结构，三星显示将需要建立一条新的生产线。

LG 显示可以为平板电脑和 PC 制造 OLED 面板，但目前其容量非常小，据称正在开发苹果计划在其 12.9 英寸和 11 英寸 OLED iPad 上使用的 OLED 面板。