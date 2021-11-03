外媒评测苹果抛光布：清洁效果优秀，可搭配 70% 异丙醇使用

IT之家 11 月 3 日消息，苹果于 10 月正式推出了价值 145 元的屏幕清洁布，名为“抛光布”。这款产品采用柔性超细纤维材料制成，不仅可以用于清洁 MacBook、iPhone 等，还可以清洁昂贵的 Pro Display XDR 显示器。

外媒 9to5Mac 拿到了这款产品并进行了评测。抛光布采用简洁的白色卡纸包装，对半折叠放置，展开后没有明显折痕。产品由两层相同的材质构成，其厚度相比一般的清洁布更厚。这款清洁布的厚度不易产生褶皱，让人感到很高端，但依旧足够薄。

▲ 图片来自 9to5Mac

外媒建议用户小心使用这块布，不能够用于清洁食物残渣或者饮料等液体，因为浅灰色的材质很容易脏，目前也不知道这块布脏了之后如何清洁。此外，该产品预计交货日期已经推迟到了 2022 年，一旦用户将其损坏，很难再次买到。

清洁性能方面，外媒用它擦拭了 iPhone 等设备，并表示产品的效果比此前用过的任何清洁布都要好。根据实际体验，该产品与苹果 Pro Display XDR 和 27 英寸 iMac 标配的抛光布十分类似，但并不能确定是否 100% 相同。

IT之家了解到，苹果抛光布的包装上写出，用户可以在所有 Apple 显示器和产品表面上使用。如果需要清除难以去除的污渍，建议用户搭配 70% 浓度的异丙醇溶液进行清洁。