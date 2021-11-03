谷歌 Pixel 3/XL 有望在 2022 年再次推送一次系统更新

IT之家 11 月 3 日消息，谷歌 Pixel 3/XL 两款手机已经发布了超过 3 年，按照计划手机将停止获得系统大版本更新以及安全补丁更新。根据 9to5Google 消息，这两款手机有望于 2022 年第一季度再次获得一次系统更新推送，属于谷歌的附加福利。

目前 Pixel 3/XL 最新的系统版本已经采用了 Android 12 内核。最后一次系统更新预计会为 Android 12 带来一系列错误修复。安卓 12 已经在最近的更新中新增了 Material You 设计和 Dynamic Color 功能。

谷歌近日正式宣布将为平板电脑、折叠屏手机等打造 Android 12L 系统，该系统未来同样支持 Pixel 设备，但是不清楚 Pixel 3/XL 是否会提供支持。Android 12L Beta 版本将于 12 月首次推出，Pixel 4、4a 以及更新的型号将获得支持。

IT之家了解到，谷歌表示 Pixel 3/XL 将于 2022 年 5 月之前获得“有保障的”安卓版本以及安全更新。尽管该手机不参与 Android 12L Beta 计划，但是预计手机可能会在明年获得正式版推送。