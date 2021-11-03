DRAM 价格进入下行周期，三星和 SK 海力士将启动出货控制计划

11 月 3 日消息，随着 DRAM 价格进入下行周期，韩国两大供应商三星电子和 SK 海力士计划在不增加资本支出的前提下控制产品出货量。

据 BusinessKorea 引用市场研究机构 TrendForce 数据指出，10 月 DDR4 8Gb 平均合约价为 3.71 美元（约 23.74 元人民币），环比下降 9.51%，跌幅达到自 2019 年 7 月以来的最高跌幅，当时价格暴跌一度至 11.18%。

TrendForce 指出，随着后续买方对 DRAM 采购动能收敛，加上现货价格领跌，2021 年第四季度合约价反转机会大，预计下跌 3%-8%，结束仅三季的上涨周期。而按照目前进度来看，2022 年全球三大 DRAM 原厂的扩厂规划仍显保守，预估 2022 年整体 DRAM 产业的供给端位成长率将达 17.9%，由于买方库存水位偏高，加上 2022 年需求位增长率仅 16.3%，低于供给端成长速度，2022 年 DRAM 产业将由供不应求将转至供过于求。

因此据韩媒称，三星电子和 SK 海力士的出货控制计划将于今年第四季度正式启动，不过同时两家公司都在计划增加代工产能。具体地，三星电子计划到 2026 年，通过在美国建造工厂并扩大在韩设施，使产能扩大两倍；SK 海力士于 10 月 29 日收购本地晶圆厂 Key Foundry，以将产能翻番。