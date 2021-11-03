IT之家 8.0 重大首发，@召唤 / 私信畅聊 / 消息中心 / 文内评论 …… 更新多的有点多

致所有朋友，

时隔 22 个月，IT之家手机客户端告别了 7.x 时代，现在，8.0 正式推出！

全新的 8.0 概览

毫无疑问这是个重大版本，因为加入了诸多重磅新功能，以及全新的文章阅读页样式，开发时也针对无障碍做了大量的支持和测试。这些重磅的改进，大家可以在下图里面一图知悉。

接下来，请允许我向大家详细介绍下 8.0 的重要改进和升级之处。

全新三连・@、关注、私信畅聊

在 2020 年 1 月 7.0 发布时，当时和大家提到过社交化功能的暂缓原因，拖了这近两年时间，今天IT之家迈出了一大步。

在 IT之家 以爱为名的社区生活里，每个人都可能碰到自己的情缘，友情，基情，或概率相对低些但绝对存在 N 多例子的爱情。所以，今天开始，在圈子里，你可以 @Ta，或者和 Ta 可以互相关注，然后开启你们的私信畅聊之旅。

是的，@、关注、私信畅聊，基于情的三连。特别提示下私信权限问题：互相关注后才可私信，互相关注后对方个人资料页会自动出现私信按钮，私聊自然是私密的。

在这个时刻，您也会注意到，软媒在 IT之家 8.0 里面提供了全新的消息中心。

▲ 圈子里马上 @Ta，互相关注即形成好友关系

▲ 开始私聊吧，无论是要谈感情还是谈科技，无论你是要二手交易还是找消息

全新・交互以及阅读页的简洁、清朗

既然是全新大版本，当然要有新的样子，我们特别重新“布置”了文章阅读页面，例如大小标题、强调文字、链接、列表样式都进行了调整。我们努力的去掉更多的颜色，我们还调整了字号和行距，让阅读本身，变得更素雅、清晰和别致，或者说，更简洁、清朗。

其实还有些细微的交互更新，比如下拉刷新更新提示加入了缓动效果。参与 8.0 Alpha、Beta、RC 安卓版本测试的同学，还看到了首页列表点开文章后的动画功能，但是因为安卓系统本身的一个缺陷，第一次开启 App 点开文章时会有个莫名的卡顿，因此这个动效我们在 8.0 正式版中做了隐藏，大家可以在设置里面打开首页列表操作的动效开关（首页列表动效仅供安卓版）。

全新・段落和选中文本的评论



现在，您可以在文章里面选取一段文字，进行评论和评论活动，我们在段落的末尾加了一个评论图标，您可以查阅和互动。我们希望一些精彩的观点和知识分享，变得无处不在，并唾手可得。

全新名人堂・富豪榜、活跃榜、贡献榜、等级榜

在一个充满正能量和爱的社区，我们需要一些引领者和标杆，也需要更有意思。

金币大富翁的排位可是会很容易变化，投稿和线索投递是最快的生财之道。

而在用户等级、活跃度和贡献度上，大家可以大展身手。

全新・圈子精华栏目、帖子热评、读帖加速

关于圈子的改进，8.0 里面不是一般的多。圈子精华栏目上线，优质帖子一网打尽；圈子帖子列表展示热评；圈子发帖、回帖支持插入超链接、话题；圈子帖子详情页支持回帖置顶；圈子发帖、回帖、精华帖经验加成 —— 加速等级升级；圈子支持帖子浏览历史；圈子显示地理位置；帖子详情页加载大提速；帖子管理回帖列表显示完整楼层……

阅读和互动的时候，你可能还会发现，从屏幕底部滑出的信息弹窗，告诉你经验的获取或者等级的晋升。

8.0 的改进细节，多的有点多。

全新・一波一波的小尾巴

无 home 键的 iPad、安卓平板、Windows 安卓子系统、刘海版 Macbook 可是全新加入，是不是更有意思？

请留意，安卓小尾巴也调整了一下外观。

每个小尾巴，都是一个标签。如果你有所顾虑，我们依然提供了小尾巴和地理位置的关闭功能。

全新・8.x 未来的将来

除了上面这些，我们还有更多细节更新，大家可以看下下面的更新日志详情。至于未来并将来的后续版本，我们还会对圈子、产品库等核心功能作出更多更大的改进。

谢谢大家一直以来对IT之家的厚爱和支持，致敬优秀的内容创作者、精彩评论互动者。

未来一定更好。

IT圈 - 有爱，共分享。

IT之家 - 爱科技，爱这里。

软媒 - 存在，创造价值。

IT之家 8.0 更新日志详情

安卓版



重大：功能 - 用户关注上线，好友动态尽在掌握

重大：功能 - 私信功能上线，互相关注即可畅聊

重大：功能 - 圈子发帖、回帖支持 @召唤家友

新增：功能 - 全新消息中心，消息分类更清晰、推送开关更自由

新增：功能 - 新闻支持段落评论，开启精准吐槽模式（正文长按文字弹出菜单写评论）

新增：功能 - 富豪榜、活跃榜、贡献榜，名人堂榜上比比看

新增：功能 - 圈子精华栏目上线，优质帖子一网打尽

新增：功能 - 圈子帖子列表展示热评，快来抓住那个机灵怪

新增：功能 - 圈子发帖、回帖支持插入超链接、话题

新增：功能 - 圈子帖子详情页支持回帖置顶

新增：功能 - 圈子发帖、回帖、精华帖经验加成，加速等级升级

新增：功能 - 圈子支持帖子浏览历史

新增：功能 - 圈子显示地理位置

新增：功能 - 一波新尾巴来袭

新增：功能 - 界面与交互增加展开过渡动画开关

改进：功能 - 帖子详情页加载大提速

改进：功能 - 内置浏览器增加跳转外部 App 提示

改进：功能 - 设置中以下个人资料允许撤销/删除：性别、出生日期、QQ 号码、支付宝

改进：界面 - 文章页样式调整为更利于阅读的字号和行距

改进：界面 - 增大开屏页面跳过按钮可点击范围

改进：界面 - 帖子管理回帖列表显示完整楼层

改进：界面 - 直播页面适配底部小白条，评论数及时更新

改进：界面 - 评论展开页面回到顶部按钮默认改为左下角，避免遮挡内容

改进：界面 - 关注按钮的点击后使用缩放动画，交互更加明显

改进：界面 - 首页刷新后的顶部提示框使用更加柔和的动画

修正：功能 - 帖子详情页点击评论菜单栏时滑至顶部问题

修正：界面 - 关闭自动隐藏底栏时新闻评论页底部出现白条问题

修正：界面 - 未登录时帖子收藏页面请求数据异常问题

iOS 版

重大：功能 - 用户关注上线，好友动态尽在掌握

重大：功能 - 私信功能上线，互相关注即可畅聊

重大：功能 - 圈子发帖、回帖支持 @召唤家友

新增：功能 - 全新消息中心，消息分类更清晰、推送开关更自由

新增：功能 - 新闻支持段落评论，开启精准吐槽模式（正文长按文字弹出菜单写评论）

新增：功能 - 富豪榜、活跃榜、贡献榜，名人堂榜上比比看

新增：功能 - 圈子精华栏目上线，优质帖子一网打尽

新增：功能 - 圈子帖子列表展示热评，快来抓住那个机灵怪

新增：功能 - 圈子发帖、回帖支持插入超链接、话题

新增：功能 - 圈子帖子详情页支持回帖置顶

新增：功能 - 圈子发帖、回帖、精华帖经验加成，加速等级升级

新增：功能 - 圈子显示地理位置

新增：功能 - 一波新尾巴来袭

改进：界面 - 全新下拉刷新加载动画（目前只在圈子首页下拉刷新中使用）

改进：界面 - 增大开屏页面跳过按钮可点击范围

改进：界面 - 帖子管理回帖列表显示完整楼层

改进：界面 - 直播页面评论数及时更新

改进：功能 - 新闻详情IT号头像、IT号主页无障碍适配

改进：功能 - 小组件添加 win11 栏目

改进：功能 - 圈子首页和帖子详情页加载大提速！

改进：界面 - 刷新后的顶部提示框使用更加柔和的动画

改进：界面 - 文章样式调整为更利于阅读的字体和行距

改进：界面 - 登录界面底部用户协议部分扩大点击范围

改进：界面 - 关注按钮的点击后使用缩放动画，交互更加明显

改进：界面 - 评论展开页面回到顶部按钮默认改为左下角，避免遮挡内容

改进：界面 - 登录、隐私协议界面小屏适配

改进：功能 - 设置中以下个人资料允许撤销/删除：性别、出生日期、QQ 号码、支付宝

改进：功能 - 切换账户界面编辑模式

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二、IT之家截图

▲ IT之家初心恒远：爱科技，爱这里。

本文因为是个综合文，涉及到 iPhone、iPad 和安卓版本，更多产品图片，敬请实际体验！

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