我国科学家利用三元策略构建出有超高拉伸性的有机光伏电池：可应用于柔性和可穿戴电子领域

IT之家 11 月 3 日消息，据中国科学院官网，近期，中国科学院青岛生物能源与过程研究所科学家利用三元策略构建出超高拉伸性的有机光伏电池。

据介绍，有机太阳能电池（OSC）具有重量轻、吸收范围广、制备工艺简单及无污染等独特优势。有效提高有机太阳能电池的稳定性是实现实际应用所面临的问题。与无机太阳能电池不同，有机太阳能电池可应用于柔性和可穿戴电子领域，因此对活性层提出了更严格的要求。

作为有机太阳能电池光电转换核心的活性层材料、分子排列和网络形态，是影响其柔性和稳定性的重要因素。中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进有机功能材料与器件研究组分别利用两种具有不同侧链的聚合物给体（PBB1-Cl、PBB2-Cl）作为第三组分来精细调节活性层内部及表面特性，以改善有机太阳能电池的性能。

该研究结果表明，增强活性层中的分子间重叠紧密堆积优化活性层内外特性对于改善有机太阳能电池的光伏性能、机械稳定性和热稳定性具有潜力。

IT之家了解到，该研究的相关成果发表在 Energy & Environmental Science 上。研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和山东能源研究院探索基金项目的支持。