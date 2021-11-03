联合国官员再次呼吁马斯克捐款：可以公开财务，请帮帮我们

IT之家 11 月 3 日消息，日前，联合国世界粮食计划署（WFP）署长戴维・比斯利接受美媒采访呼吁马斯克、亚马逊创始人杰夫・贝索斯站出来“一次性援助”来解决粮食危机。比斯利称，“只要 60 亿美元就能挽救全球 4200 万人的生命。”

他表示，在新冠疫情及气候变化等多重危机的共同作用下，世界很多国家都会“被饥荒找上门”，而人道救援组织对此深感“有心无力”。比斯利直言：“我不知道去哪里搞这么多粮食。我们现在面临燃料和资金短缺，发不出工资、也没法调动运粮车。”比斯利还表示，60 亿美元只是马斯克上周“单日财富增长数字”而已。他还称，如有必要他可以安排一场行程，带亿万富豪到贫困地区看看当地的真实情况。

IT之家了解到，11 月 1 日，马斯克在社交网站上回应被联合国官员要求捐款一事，称如果联合国世界粮食计划署（WFP）能够详细解释如何使用 60 亿美元来解决全球饥饿问题，他会马上出售股票。

11 月 2 日，戴维・比斯利在访谈中表示：“埃隆・马斯克是一个非常聪明的人，在对话中，他可以成为规则的改变者。”他在节目中向马斯克保证，所有资金的使用都将公开及透明，并表示将会提出一个明确的计划。马斯克想要问的任何问题，他都乐意回答，最后再次呼吁马斯克“就这一次，请帮帮我们”。