中国汽研拟投资 20 亿元建设华东总部基地，开发新能源汽车新型年检设备

11 月 3 日消息，11 月 2 日晚，中国汽研发布公告称，与苏州高新区签订了《投资合作协议》，中国汽研拟在苏州高新区建设通用技术集团中国汽研华东总部基地（以下简称“中国汽研华东基地”）项目，本投资合作协议需完成所涉项目的可行性研究，并提交公司董事会审议通过后生效。

公告显示，项目规划总投资约 20 亿元人民币，建设方式为中国汽研或中国汽研指定投资主体进行建设。中国汽研表示，资金来源为自有资金或符合法律法规规定的自筹资金，项目资金具体来源尚存在不确定性。本规划项目的投资将导致公司现金减少，增加财务风险；且项目规划投资总额较大，资金能否按期到位尚存在不确定性。

另外，目前中国汽研尚未完成该项目的可行性研究，本投资合作协议未来涉及的具体投资方案、其它投资方、业务经营模式、公司实际投资金额、出资方式、持股比例、项目建设周期等主要内容均可能受到产业发展、政府政策、市场波动等因素的影响，存在不确定性。由于具体项目尚未正式投建，不会对中国汽研 2021 年度经营业绩产生重大影响。

项目整体规划方面，中国汽研华东基地项目规划占地面积约 120 亩，项目建设期暂定 5 年，预计 2027 年项目达产，达产后预计年营收达到 5 亿元。

项目整体建设包括以下六方面内容：

1.建设新能源汽车整车和“三电”研发测试能力，打造中国汽研在华东地区的新能源汽车研发检测基地。

2.建设汽车零部件检测基地，构建面向新能源、智能网联汽车的关键核心部件测评中心、汽车新材料测评中心、面向军民融合创新发展的军品测评中心和面向赛车领域的赛用品测评中心。

3.围绕电气架构、车载软件、无线通信和智能座舱等业务板块建设检验检测能力，拓展应用软件、工业软件、芯片等研发测试能力。

4.申请建设苏州市新能源汽车与充电设施大数据监管平台, 构建基于新能源汽车运行安全监控为依托的产业生态和面向后市场服务生态的新能源汽车综合服务中心。

5.建设面向工业检测行业的专业型工业互联网平台，打造机器人及数字化转型技术创新中心和机器人及数字化应用服务中心。

6.围绕新能源与智能网联汽车，开发汽车新型年检设备，提供智能电动汽车（在用车辆）的检测评估服务与车联网大数据服务。

据悉，华东地区作为我国最大的汽车产业集群，是中国汽研核心业务（汽车技术服务业务）重点区域市场，投资建设该项目是中国汽研汽车技术服务全国战略布局和资源整合十分重要的一环。该项目建设将构建其在华东地区面向智能化、网联化、电动化、低碳化的特色服务能力，为华东地区企业提供属地化一站式服务，开展标准规范制订、行业共性技术研究以及第三方测试研发服务，构建成为华东地区新能源汽车、智能网联汽车、大数据、机器人、智能制造等产业发展和共性技术推广的公共服务平台，进一步完善中国汽研核心业务的区域覆盖，提升其市场竞争能力。