小鹏汽车“智驾分”安全体系公测，用户不正确使用辅助驾驶将警告、扣分

IT之家 11 月 1 日消息，在自动驾驶/辅助驾驶方面，目前常见的几种包括特斯拉 NOA，蔚来 NOP，小鹏 NGP 等。

在 Navigation Guided Pilot 发布初期，小鹏出于安全考虑也推出了对应的考试系统，只有通过考试才可以使用 NGP 按导航辅助驾驶。今日，小鹏汽车宣布在此基础上推出更进一步的“智驾分”系统（试运行版本），并开始进行小范围公测。

从官方介绍来看，这是一套合用户驾驶行为数据的「定制化使用指南」，会根据用户的辅助驾驶不正确使用给予警告、扣分，以教育为主，惩罚为辅。据称，智驾分将在不久后进行全量推送，正式版将于 2022 年上半年正式到来。

同时，小鹏汽车还将设定智驾安全员通过专属「鹏友群」、400 客服电话等方式触达服务用户，进行辅助驾驶相关安全事项的告知及答疑。

IT之家了解到，智驾分初始分值为 100 分，更新周期为 12 个月，绑定的第一天为初始化日期。小鹏汽车将通过下述 4 个指标判断用户是否正确使用辅助驾驶功能：

频繁触发脱手一级提醒或者长时间脱手二级提醒；

当系统发出接管提示后，用户未及时接管车辆（如系统发出“前方施工，立即接管”或“立即减速，请求接管”等）；

当天连续行驶 4 小时后仍开启智能辅助驾驶功能，会触发疲劳驾驶提醒；

驾驶过程中频繁/长时间不注意路面情况，会触发一级/二级分神提醒；

此外，系统会自动根据扣分的类型，自动推送对应的学习内容，如果分数扣完，则需要重新进行安全考试才可以获得 100 智驾分。值得一提的是，智驾分 90 分以上的用户，可以有限获得小鹏 OTA 公测权益