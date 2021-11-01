小鹏汽车“智驾分”安全体系公测，用户不正确使用辅助驾驶将警告、扣分

IT之家 11 月 1 日消息，在自动驾驶/辅助驾驶方面，目前常见的几种包括特斯拉 NOA，蔚来 NOP，小鹏 NGP 等。
在 Navigation Guided Pilot 发布初期，小鹏出于安全考虑也推出了对应的考试系统，只有通过考试才可以使用 NGP 按导航辅助驾驶。今日，小鹏汽车宣布在此基础上推出更进一步的“智驾分”系统（试运行版本），并开始进行小范围公测。
从官方介绍来看，这是一套合用户驾驶行为数据的「定制化使用指南」，会根据用户的辅助驾驶不正确使用给予警告、扣分，以教育为主，惩罚为辅。据称，智驾分将在不久后进行全量推送，正式版将于 2022 年上半年正式到来。
同时，小鹏汽车还将设定智驾安全员通过专属「鹏友群」、400 客服电话等方式触达服务用户，进行辅助驾驶相关安全事项的告知及答疑。
IT之家了解到，智驾分初始分值为 100 分，更新周期为 12 个月，绑定的第一天为初始化日期。小鹏汽车将通过下述 4 个指标判断用户是否正确使用辅助驾驶功能：
频繁触发脱手一级提醒或者长时间脱手二级提醒；
当系统发出接管提示后，用户未及时接管车辆（如系统发出“前方施工，立即接管”或“立即减速，请求接管”等）；
当天连续行驶 4 小时后仍开启智能辅助驾驶功能，会触发疲劳驾驶提醒；
驾驶过程中频繁/长时间不注意路面情况，会触发一级/二级分神提醒；
此外，系统会自动根据扣分的类型，自动推送对应的学习内容，如果分数扣完，则需要重新进行安全考试才可以获得 100 智驾分。值得一提的是，智驾分 90 分以上的用户，可以有限获得小鹏 OTA 公测权益
【2021 年 11 月 1 日】今天，小鹏汽车智能辅助驾驶安全体系（以下简称智驾安全体系）再度升级，正式开启“智驾分”（试运行版本）小范围公测，成为国内首个能贯穿“学习-掌握-使用”不同用户操作阶段的智驾安全体系。
作为业内首个开创性推出智能辅助驾驶功能考试的品牌，小鹏汽车没有止步于侧重“用前教育”的准入考试，此次“智驾分”（试运行版本）上线，则提供了第一套真正结合用户驾驶行为数据的“定制化使用指南”，树立行业智能辅助驾驶安全教育标准。
“智驾分”的核心使命是帮助用户鹏友了解智能辅助驾驶的安全边界并提升智驾安全意识。用户（车辆绑定人）通过小鹏汽车智能辅助驾驶安全考试并授权就能开启“智驾分”，初始分值为 100 分，更新周期为 12 个月，以车主首次绑定车辆的日期为初始日。每一位用户的“智驾分”会按年进行重置，在用户完成所有待处理事项后，系统会在“每年初始化日期”自动清分重置恢复满分。如果用户名下拥有多台小鹏汽车，仅需授权一次，便可开启所有车辆的“智驾分”，每台车都享有专属分数。
“智驾分”被激活后，小鹏汽车将在用户授权下，根据 4 个指标判断用户是否正确使用智能辅助驾驶功能：①频繁触发脱手一级提醒或者长时间脱手二级提醒；②当系统发出接管提示后，用户未及时接管车辆（如系统发出“前方施工，立即接管”或“立即减速，请求接管”等）；③当天连续行驶 4 小时后仍开启智能辅助驾驶功能，会触发疲劳驾驶提醒；④驾驶过程中频繁/长时间不注意路面情况，会触发一级/二级分神提醒。此外，系统将自动判断以上行为的危险程度，根据不同危险程度扣减不同分值，扣减分值越高代表该行为危险程度越高，分数会在隔天发生变动。
“智驾分”模块位于小鹏汽车 App 的 XPILOT 平台里，用户不仅能看到自己最新的智驾分数，还可以点击进入子页面，实时查看分数变动及扣分明细。此外，小鹏汽车还专门设定智驾安全员，TA 会通过车主专属鹏友群、400 客服电话等方式触达服务用户，进行相关智驾功能和安全事项的告知及答疑。当用户的“智驾分”发生扣减，系统会根据扣分指标类型及扣分频次，自动推送安全提醒及对应的安全学习内容。不同的扣分程度对应不同的学习内容，目前主要有 4 个类别：①查看正确智驾操作图示；②阅读功能使用安全须知；③完成相关行为安全答题；④参加安全考试（分数扣减为 0 分时，用户须再次完成安全考试，才能重新获取 100 智驾分）。此外，为了鼓励高分用户（个人智驾分阶段剩余分值在 90 分以上），未来可以优先获得小鹏 OTA 公测权益。
“智驾分”（试运行版本) 面世，标志着小鹏汽车智驾安全体系拥有完整闭环，进一步长效守护用户鹏友的智驾出行生活。不久后，“智驾分”（试运行版本）将全量推送，正式版本也会在 2022 上半年正式上线，敬请期待！