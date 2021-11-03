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特斯拉海外官网将标准续航版 Model 3 改为后驱版：续航增加，百公里加速变慢

2021/11/3 16:53:02 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 11 月 3 日消息，今日有外媒发现，特斯拉在美国官网和欧洲官网上架了搭载 60 kWh 电池的 Model 3 后驱版，似乎是取代了原先的标准续航版，WLTP 续航里程增加到 491 公里（EPA 续航 427km），百公里加速减缓到 6.1 秒。

除此之外，特斯拉 Model 3 后驱版 60 英里（约 96.56 公里）加速从 5.3 秒变成了 5.8 秒，有网友猜测是与国产标续 Model Y 的同款改进设计，也就是说 Model 3 后驱版应该是换装了 60 kWh 的磷酸铁锂电池的车型。

从目前爆料和供应商订单来看，国内的 Model 3 应该也会迎来新版本，定价也可能还有进一步下探的空间。此外，按照 0.82 的系数计算，国产标准续航升级版的 Model 3 电池升级后，NEDC 续航有望达到 521km。

IT之家了解到，目前美国特斯拉 Model 3 后驱版 43990 美元，双电机全轮驱动长续航版 49990 美元，性能版 57990 美元。

此外，目前上海超级工厂生产的特斯拉 Model 3 标准续航升级版为 235900 元，NEDC 续航里程 468 公里，百公里加速 5.6 秒，最高时速可达 225 公里，6~10 周交付；高性能版 339900 元，三值分别为 675km、3.3 秒、261 公里/时，第四季度交付。

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关键词：特斯拉特斯拉model 3

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