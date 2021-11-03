科学家用超级计算机应对人类抗生素“耐药性”老大难问题

北京时间 11 月 3 日消息，据外媒报道，耐药性一直是医学界的一大难题，对医疗常用药物抗生素来说也是如此。然而，朴茨茅斯大学研究团队的一项新研究或能攻克这一难关，通过重新设计现有抗生素来克服细菌耐药性机制，利用超级计算机卓越的计算能力来对抗疾病的进化能力，最终解决耐药性问题。

▲ 抗生素耐药正在对生命造成威胁

据估计，每年约有 70 万人死于抗生素耐药细菌，而这一数字预计将上升至数百万。如果没有有效的抗生素，人类的平均寿命预计将减少 20 年。

计算机在药物设计中的应用已经有几十年的历史，但这是第一次使用多管齐下的计算机指导策略，从细菌已经战胜的现有抗生素中制造出新抗生素。这项研究被发表在《美国国家科学院院刊》上。

▲ 朴茨茅斯大学项目带头人发言

该团队已经证明，他们的最佳候选药物 (尚未进行临床试验) 对测试菌株的活性是世界卫生组织 (WHO) 基本药物清单上的两种抗生素红霉素和克拉霉素的 56 倍。更重要的是，其候选药物对世卫清单上排名前三的细菌依然有效，而这三种细菌已经对红霉素和克拉霉素产生耐药性。

这项新研究的希望在于表明细菌的耐药性机制可以以一种系统的方式解决，从而使科学能够通过新抗生素的计算进化不断反击。该研究带头人格哈德・柯尼希博士表示，“计算机每年都在发展。因此，我们一定有希望扭转局面。”